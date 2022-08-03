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Sağlıkta dijitalleşme konuşuldu!

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, TC Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ile görüşerek sağlıkta dijitalleşme alanında yapılan çalışmalar ve uygulanan sistemle ilgili gelişmeler konusunda bilgiler aldı.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:54
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Sağlıkta dijitalleşme konuşuldu!
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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ankara'da temaslıları çerçevesinde TC Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ile biraraya geldi.

TC Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, Dr. Şuayip Birinci Sağlık Sisteminde Dijitalleşme ve Bilgi İşlem konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Birinci, sağlıkta dijitalleşme alanında yapılan çalışmalar ve uygulanan sistemle ilgili gelişmeleri aktardı.

Altuğra, djitalleşmenin sağlık hizmetleri için artık kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. Bugün görmekteyiz ki TC Sağlık Bakanlığı’nın stratejik planlarında bu alanla ilgili politikalar geliştirmesi, yapılan çalışmaları hem ülke hem de sağlık hizmetleri alanına ciddi faydalar sağlamaktadır.

Bu uygulamaların KKTC’de de geliştirilmesi ve daha aktif kullanılması gerekmektedir.Dolayısıyla sayın bakan yardımcısının  sağlık sisteminde dijitalleşme ve bilgi işlem konulu bu değerli takdimi ilerleyen günlerde KKTC Sağlık politikaları arasında yer alabilecek ve kendilerinden destek alabileceğimiz önemli bir unsurdur açıklamasında bulundu.

Brininci ile görüşmesinin ardından Bakan Altuğra'ya , TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi ( SAKOM) da düzenlenen  toplantıda Acil Sağlık Hizmetleri iş akışı ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Sunumda hasta/ yaralıya ulaşım,  olay yerinde müdahale ve nakil, Acil Sağlık İstasyonları, özel donanımlı ambulanslar, 112 ortak çağrı merkezleri, USHAŞ ( Ushaş uluslararası Sağlık Hizmetleri ) sunumu gerçekleştirildi.

Bakan Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti'nde güçlü bir sağlık sistemi olduğunu, bu konuda işbirliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

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İzlem Gürçağ AltuğraDr. Şuayip BirinciSağlıkta Dijitalleşme
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