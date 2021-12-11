Künye
Kıbrıs 17
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
banner107

Şahin: Hatırlatma dozunu üç ay sonra yapmak mantıklı olacak

Corona virüsün yeni varyantı Omicron'un yeni bir aşı gerektirip gerektirmeyeceği bilim insanları tarafından tartışılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, varyanta karşı güçlendirici dozun, üç ay sonra yapılmasının bilimsel olarak daha mantıklı olacağını açıkladı.

11 Aralık 2021 Cumartesi 10:18
289 Okunma
Şahin: Hatırlatma dozunu üç ay sonra yapmak mantıklı olacak
banner108

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron adı verilen Covid-19'un yeni varyantı dünyada hızla yayılıyor.

Yeni varyanta karşı mevcut aşıların etkinliklerine dair çalışmalar da sürüyor. BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, "Omicron göründüğü gibi yayılmaya devam ederse,  yalnızca üç ay sonra bir güçlendirici önermek bilimsel olarak mantıklı olacaktır" dedi.

"BAŞLANGIÇTA ENDİŞELENDİK"

Der Spiegel'a röportaj veren Uğur Şahin, yeni varyanta karşı uygulanabilecek aşı stratejisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Omicron varyantını ilk başta endişelendiklerini söyleyen Şahin, "Beklenmedik bir gelişmeydi. Birkaç gün boyunca bağışıklık sisteminden kaçabilen bir varyantı mı değil mi bilmiyorduk. Neyle uğraştığımız bile açık değildi. Neyse ki aşılarla kontrol edilebilen kısmi bir kaçış varyantı olduğu ortaya çıktı" dedi.

Şahin, varyantlara dair hala bilinmeyen çok fazla şey olsa da bahar aylarından itibaren yen varyantlara karşı hazırlık yaptıklarını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde BioNTech aşısının Omicron'a karşı ne kadar etkili olduğuna dair yapılan çalışmanın ön sonuçları yayınlanmıştı. Sonuçlarla ilgili de konuşan Şahin, "Bu sonuç, şimdilik mümkün olan en iyi sonuç. Ön verilere göre üç doz önemli ölçüde virüsü nötralize ediyor. Daha fazla veri korumanın ve kadar güçlü olduğunu ve ne kadar sürdüğünü gösterecektir" sözlerini kullandı.

"GÜÇLENDİRİCİ DOZ ÜÇ AY SONRA YAPILMALI"

Uzun süre boyunca rapel (güçlendirici) dozun altı ay sonra yapılması gerektiği söylendiği hatırlatılan Şahin, yeni varyantlarla durumun değiştiğini vurguladı. 

Şahin, "Durum değişti. Omicron için iki doz henüz yeterli koruma sağlamıyor. Omicron, göründüğü gibi yayılmaya devam ederse, yalnızca üç ay sonra bir güçlendirici önermek bilimsel olarak mantıklı olacak. Bu zaten İngiltere'de yapılıyor. Ancak bu kararı vermek bizim elimizde değil" diye konuştu.

OMİCRON'A ÖZEL AŞI GELİŞTİRİLECEK Mİ?

"Dördüncü doz gerekli olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Şahin, Omicron'un hakim varyant olduğu durumda dördüncü dozun gerekli olabileceğini hatta dördüncü dozun Omicron'a özel uyarlanmış bir aşı da olabileceğini kaydetti.

Omicron'a karşı özel bir aşı geliştirilmesiyle ilgili ise karar vermek için henüz erken olduğunu söyleyen Şahin, tüm bu soruların yanıtlanması bir kaç hafta daha alacak değerlendirmesi yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni araştırma açıklandı!
Yeni araştırma açıklandı!
Dr. İbrahim Azimli yazdı: Keratit
Dr. İbrahim Azimli yazdı: Keratit
Neden düşeriz? Nasil önleriz?
Neden düşeriz? Nasil önleriz?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim