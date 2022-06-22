Sakın yapmayın! Cinsel hayatınızı bitiriyor...

Toplum seks hakkında fazla konuşmasa da seks hayatın ve sağlıklı bir birlikteliğin kaçınılmaz bir parçası. Ohio Devlet Üniversitesi'nde Terri Fisher'ın araştırma ekibi, bir kadın ve erkeğin günde ortalama 20 kez seks hakkında düşündüğünü söylüyor. Cinsel hayatını korumak için kendi isteklerini tam olarak bilmek ve partnerinize dürüst olmak gerekiyor. Bilmeden yapılan bazı hatalar seks hayatını oldukça olumsuz etkiliyor. Cinsel hayatınızın istediğiniz şekilde ilerlemesi için aşağıdaki davranışlardan uzak durun.

Yatakta telefonla ilgilenmek

Yapılan son bir ankette Amerikalıların %75'inin telefonunu yatağa götürdüğü ve %35'inin bu sebeple seks hayatının zarar gördüğü öğrenildi. Yatağa telefonla girmek, ilginizi partnerinizden başka bir yere çeker. Bunun sonucunda da beraber bir şeyler yapma isteğiniz de azalır. Partneriniz telefonuna bakarken, siz kendi telefonunuza bakarken aranızdaki samimiyet azalır. Birbirinize odaklanmak zor gelir çünkü odağınız başka bir yere çoktan kaymıştır.

Stresi yönetememek

Stresin vücudunuza yansıttığı etkilerden biri de 'kortizol' adı verilen hormonun salgılanmasıdır. Vücudunuz bir şeylerin ters olduğunu sezdiğinde kortizol salgılamaya başlar, bu da erkeklerde testosteron üretiminin azalmasına sebep olur ve seks hayatını da kötü yönden etkiler.Ayrıca yoğun stresin vücudunuza hem mental hem fiziksel etkileri olabilir. Sizi daha yorgun, irrite edilebilir, ve gergin birine dönüştürür. Hem genel sağlığınız için hem de seks hayatınız için stresle başa çıkmayı öğrenmeniz gerekli.

Fazla alkol tüketmek

Erkekler alkol etkisi altında olduğunda erekte olmakta zorlanabilir, çünkü sarhoş olduğunuzda penise giden kan akışında azalma olur. Alkol yatıştırıcı bir maddedir ve ne zaman birisi fazla tüketirse, bu duyularının yavaşladığı anlamına gelir. Fazla alkol tüketimi penise giden kan akışının azalması, testosteron üretiminin azalması, daha az cinsel dürtü ve erekte problemleri anlamına gelir.

Erotik film izleyerek gerçek dünyadan kopmak

Yetişkin film videoları izlemek seksin nasıl olması gerektiğine dair kafanızda farklı beklentiler oluşturabilir. Mesela çoğu erkek/kadın asla o videolardaki gibi konuşmaz, hareket etmez ve onlara benzemez. Bu yanlış düşüncelerin kafasına girmesine izin verdiğinizde gerçek dünyada da aynısını ve yaptıklarınıza aynı tepkileri almayı bekleyeceksiniz.

Ön sevişmeyi atlamak

Seksin yatağa geçtiğinizde başlamadığını anlamalısınız: Önce zihinde başlar. Seks uzmanı Ruth Westheimer 'Erkeklere kıyasla kadınların vücudu ısınmak için daha fazla zaman istiyor ve orgazm için bir noktaya dek uyarılmaları gerekiyor.' şeklinde açıklıyor. Yani ön sevişmeyi atlamamak partnerinize ve size güzel sonuçlar verebilir.

Sağlıksız beslenme

İyi beslenmek genel sağlığınız için önemlidir, ama ayrıca seks hayatınız için de önemli olduğunu biliyor muydunuz? Çok fazla işlenmiş gıda ve şeker tüketmek enerji değerlerinizde, kan akışınızda ve testosteron salgılanmasında düşüşe sebep olur. Ayrıca kötü beslenmek hassasiyetinizi azaltır ve bu da seks hayatınızı olumlu etkilemez.

İletişim kurmamak

Çoğu zaman çiftler birbirini üzmemek ve kırmamak adına sessizlik içinde kendileri acı çeker. Ancak acı gerçek şu ki, eğer sağlıklı bir seks hayatı istiyorsanız yeri geldiğinde partnerinizle rahatsız edici konuşmalar yapabilmeyi göze almalısınız. Aynı şekilde partnerinizde size düzeltmenizi istediği bir özelliğinizi söylediğinde bunu kişisel algılamamaya çalışın. Birbirinize ilgi gösterin ve bedenlerinizi dinleyin. Eğer kafanıza takılan bir konu olursa bunu partnerinizle paylaşmaktan çekinmeyin.

Düzenin dışına çıkmamak

Bu alışkanlık özellikle uzun süreli ilişkilere zarar verebilir. Partnerinizle geçirdiğiniz uzun süre birlikteliğin ardından doğal olarak bazı şeyleri artık bir rutin olarak gerçekleştiriyorsunuz. Ama eski aynı ön sevişmeler ve eski aynı pozisyonlar sıkıcı seks hayatı anlamına gelir... İlişkinizi büyütmeniz, arzularınızın da büyümesi demektir. Bu yüzden söz konusu seks olduğunda artık bir değişim veya gelişim gösterme vakti.

Kalitesiz uyumak

Vücudunuz dinlenmek ve yenilenmek için uykuya ihtiyaç duyar. Eğer kalitesiz bir uyku düzeniniz varsa bu seks hayatınızı ciddi anlamda etkileyebilir. Uyku eksikliği irrite olmaya, gerginliğe ve strese sebep olur. Yukarıda stresin başka nelere yol açtığına değinmiştik... Elbette iyi bir uyku tüm cinsel problemleri mucizevi bir şekilde gidermez, fakat genel sağlığınız ve ilişkide mutluluğunuz gibi faktörleri etkiler.