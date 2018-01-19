Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.592
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2839
EURO
4.6547
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!
Beslenme alışkanlığı bir ömür sürüyor
Beslenme alışkanlığı bir ömür sürüyor

Sarı nokta hastalığına dikkat!

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hakkı Zeki Büyükyıldız, son zamanlarda artış gösteren Sarı nokta (Makula Dejeneresansı) hastalığı ile ilgili açıklama yaptı.

19 Ocak 2018 Cuma 17:45
Sarı nokta hastalığına dikkat!
banner10

Birincigöz Hastanesi doktorlarından göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hakkı Zeki Büyükyıldız, son zamanlarda artış gösteren sarı nokta (Makula Dejeneresansı) hastalığı ile ilgili detaylı bilgi verdi. Prof. Dr. Büyükyıldız, "Sarı nokta hastalığı görme merkezini tutan ve görmeyi bozan bir retina hastalığıdır. Genellikle 55 yaşından sonra ortaya çıkar ve ilerledikçe görme kaybına yol açar" dedi.

Sarı nokta hastalığının nedenlerini, ileri yaş, genetik eğilim, sigara, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve güneş ışınlarına fazla maruz kalma olarak sıralayan Prof. Dr. Büyükyıldız, hastalıktan korunma yolları için ise şunları söyledi: "Kişinin yaşı ve genetik eğilimi elbette ki önlenemez. Ancak sigara kullanımdan, kolesterolden zengin besinlerden kaçınmak, hipertansiyon varsa kontrol altına almak, güneşte güneş gözlüğü takmak yararlı olabilir"

Hastalığın tedavisi ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Büyükyıldız, "Kuru tip sarı nokta da, doktorunuza danışarak omega-3, vitamin ve çeşitli minerallerden oluşmuş göze yönelik ilaçların kullanılması önerilir. Yaş tip sarı nokta da, Anti-VEGF adı verilen ilaçların göz içine enjeksiyonu yapılarak hastalık tedavi edilir. Hastalık ilk saptandığında ayda bir 3 seans (yükleme dozu) enjeksiyon yapılması, hastalığın tedavisinde gereklidir. Daha sonraki takiplerde hastalığın düzelme veya durma durumuna göre değişik tedavi protokolleri uygulanabilir. Ancak, hastalık yaşam boyu izlenmeyi gerektirir ve eğer tam düzelmemişse veya nüks etmişse tekrar ilaç enjeksiyonu yapılmalıdır" dedi. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
“Aksesuar meme” sorunu yaygınlaşıyor!
“Aksesuar meme” sorunu yaygınlaşıyor!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim