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Şarjlı diş fırçalarında bilinçsiz kullanımına dikkat!

Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Emre Meşeli, şarjlı diş fırçalarının bilinçsiz kullanılmasının diş ve diş etinde aşınmalara ve yaralanmaları sebep olabileceğine dikkat çekti.

11 Ocak 2018 Perşembe 18:06
Şarjlı diş fırçalarında bilinçsiz kullanımına dikkat!
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Diş ve dişeti sağlığının korunmasında temel koşul, dişler üzerinde biriken ve içerisinde hastalık yapan bakterilerin yer aldığı dental plak adı verilen yapışkan tabakanın, günlük olarak diş fırçalamayla uzaklaştırılmasıdır. Gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün farklı özelliklerin eklendiği diş fırçalarında, tüketicinin doğru fırçayı seçmesi giderek kafa karıştırıcı olabiliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Emre Meşeli, son dönemde sıklıkla karşımıza çıkan şarjlı diş fırçalarının fiyat-fayda dengesi noktasında manuel fırçalara göre dezavantajlı bir konumda gibi görünmesine rağmen, gerek kullanımı sırasında sağladıkları kolaylıklar gerekse hastada oluşturdukları pozitif motivasyona bağlı olarak şarjlı fırçaların kullanım sıklığının arttığına işaret etti.

Yrd. Doç. Dr. Meşeli, yeni nesil şarjlı fırçaların akıllı telefonlarla eş zamanlı olarak kullanılarak, fırçalama süresinin hasta tarafından direkt gözlenebilmesine imkan tanıdığını belirterek, kullanıcılar açısından ağız ve diş bakımını da cazibeli hale getirdiğini söyledi.

Şarjlı diş fırçası kazalarına dikkat!

Doğru kullanılmaması halinde şarjlı diş fırçalarından kaynaklı bir takım kazalar da gerçekleşebileceğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Meşeli, “Her ne kadar bu fırçalar basınç uyarı sistemlerine sahip olsalar da, aşırı basınçlı fırçalama alışkanlığı olan hastalar şarjlı diş fırçası kullandığında dişetinde çekilme veya yaralanma şikayetiyle kliniklerimize başvurmaktadırlar” dedi.

Şarjlı diş fırçalama sırasında bilinçli bir kullanımın önem arz ettiğine vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Meşeli, fırçalama sırasında dikkat edilmesi gereken hususların altını şu şekilde çizdi: ”Şarjlı diş fırçaları kullanılırken dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar vardır. Fırçanın kılları dişetine bakacak ve dişi bir başlık gibi saracak şekilde konumlandırıldıktan sonra, her dişte ortalama 5-10 saniye kalacak şekilde, dişler tek tek fırçalanmalıdır. Dişlerin sadece dışları değil, dile bakan iç kısımları da mutlaka fırçalanmalıdır. Porselen dişlerin etrafında da bakterilerin birikeceği unutulmamalı ve bu dişler de fırçalanmalıdır.”

Şarjlı fırçayı hareket ettirmeyin!

Yrd. Doç. Dr. Meşeli aynı zamanda, “Şarjlı diş fırçaları kendinden hareketli olduğu için birey fırça başı çalışırken aynı zamanda fırçayı kendisi hareket ettirirse, özellikle dişin boyun bölgesinde aşınmalara, dişetinde yaralanmalara ve dişeti çekilmelerine sebep olabilmektedir” uyarısında bulundu.

Meşeli son olarak da fırça seçiminde temel kural olan yumuşak uçlu fırçaların seçiminin şarjlı diş fırçalarının uçları için de geçerli olduğunun altını çizerek, “Bu fırçaların kullanımından önce, bir diş hekimi ziyaret edilerek, alınan fırçanın nasıl etkin kullanabileceği konusunda bilgi alınmalı” şeklinde konuştu.

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