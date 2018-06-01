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Sauna kalp krizi riskini azaltıyor

Türk hamamıyla birlikte dünyanın meşhur banyolarından biri olarak bilinen Fin saunasının, kalp krizi riskini düşürdüğü öne sürüldü.

01 Haziran 2018 Cuma 15:50
Sauna kalp krizi riskini azaltıyor

Türk hamamıyla birlikte dünyanın meşhur banyolarından biri olarak bilinen Fin saunasının, kalp krizi riskini düşürdüğü öne sürüldü.

Finlandiya'da gerçekleştirilen ve yaşları 53 ila 74 arasındaki bin 628 kişiyi kapsayan çalışmaya göre, haftada dört kez veya daha fazla saunaya giden yetişkinlerin, ömürlerinin ileriki 15 yıllık bölümündeki kalp krizi geçirme riski diğer kişilere göre yüzde 60 oranında düşüyor.

ABD'li Kardiyolog Dr. Philip Gorelick, yaşlıların sauna kullanmadan önce doktorlarına kesinlikle danışmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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