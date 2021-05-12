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Seher hemşire, sosyal medyayı sallayan fotoğraf hakkında konuştu

Tecrübeli hemşire Altuncu, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle sosyal medyadaki fotoğrafın hikayesini anlattı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:46
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Seher hemşire, sosyal medyayı sallayan fotoğraf hakkında konuştu

Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği sırada taktığı maske sebebiyle yüzünün büyük bir bölümünde izler oluşan halini paylaşan Seher hemşirenin bu fotoğrafı, sosyal medyada en çok paylaşılan kareler arasına girmişti. Hemşiler Günü nedeniyle söz konusu fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulunan Seher Altuncu, "Maskenin acısını bazı zamanlarda eve gidince bile hissediyorum" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı en ön safta mücadele eden meslek grubu da doktorlarla beraber hemşireler ve sağlık çalışanları oldu. Salgın boyunca gerek ailelerinden gerekse çocuklarından uzak kalan hemşireler, çoğu zaman saatler boyunca görevlerine devam etmek zorunda kalmıştı.

Salgına karşı büyük mücadeleler veren hemşireler arasında yer alan Seher Altuncu'nun saatlerce maske taktıktan sonra yüzündeki izleri paylaştığı fotoğraf da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.

Tecrübeli hemşire Altuncu, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle sosyal medyadaki fotoğrafın hikayesini anlattı.

"HEMŞİRELİK SALGINLA BERABER ORTAYA ÇIKTI"

Fotoğrafın simge olmasını kişisel olarak algılamadığını belirten Seher hemşire, "Bu fotoğrafın simge olmasını kişisel olarak algılamıyorum. Aslında bu dönemde hemşireliğin ön plana çıkmasından dolayı çok mutlu oldum. O fotoğraf bence hemşirelerin, ne kadar fedakar ve vefalı olduğunu vurguluyor. Ben lisede de hemşirelik okudum, üniversitede de hemşirelik bölümünden mezun oldum. Her zaman insanlara yardım etmeyi sevdim. Bu nedenle hemşirelik benim için çok farklı, çok onurlu bir meslek olduğunu düşünüyorum. Hemşireler Günü, yıllardır kutlanıyor ama son 2 yıldır pandemiyle birlikte hemşirelik mesleği çok daha ön plana çıktı" dedi.

"EVE GİDİNCE YÜZÜMDE HİSSEDİYORUM"

Altuncu, Covid hastalarının yardımına koşmanın kendisine zor gelmediğini belirterek, "Bunlar maskeye baskı yaptığı için suratımızda iz çıkıyor. Bu durum aslında içerde zorlu bir süreç geçirmemize de neden oluyor. O kızarıklık ve baskıyı, eve gidince bile yüzümde hissediyordum. Aslında o izler herhangi bir iz olarak görülmemeli, hepsinin altında hemşirelik mesleğinin özverisi görülmeli, ne kadar kıymetli bir iş yaptığımız görülmeli. O fotoğraftan sonra bana 'acıyor mu' diye soranlar oldu. Aslında sorulması gereken, 'siz buna nasıl dayanıyorsunuz, nasıl katlanıyorsunuz, insanların yardımına nasıl koşuyorsunuz' olmalı. Hastanede, Covid hastalarının yanında çalışmaktan hiç gocunmadım, bana hiç zor da gelmedi" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Seher AltuncuHemşireler Günü
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