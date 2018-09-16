Şeker hastalığına karşı uyku ve kepekli ekmek

Uykusuzluk, hareketsizlik ve sağlıksız beslenmenin tip 2 diyabet riskini artırdığı bilinen bir gerçek. Ancak uzmanlar, bu üç etkenden hangisinin doğrudan insülin direncini tetiklediği konusunda tam olarak emin değil. Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Toho Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmada, bir gecelik uykusuzluğun bile diyabet riskinin bariz bir şekilde artmasına yettiği belirlendi.

Araştırma fareler üzerinde yapıldı. Uykusuz bırakılan denek farelerin tansiyonu yükseldi. Yükselen bir başka değer de karaciğerlerindeki trigliserid düzeyi oldu. Trigliseridler, kanda bulunan yağlardan biridir. Kandaki trigliserid seviyesinin yüksekliği, diyabete nenen olan insülin direncini de tetikleyebilir. Uykusuzluk aynı zamanda farelerin metabolizmasındaki karaciğer enzimlerinde de değişikliğe neden oldu. Toho Üniversitesi’nin araştırması, uykusuzluğun tip 2 diyabet rahatsızlığı için yüksek bir risk faktörü oluşturduğunu ortaya çıkardı. Bu nedenle gerek hastalığa yakalanma riskinin düşürülmesi, gerekse diyabet hastalığının tedavisinde düzenli ve sağlıklı bir uyku mutlak surette gerekli.

Sağlıklı beslenme diyabetle mücadelenin başlıca şartı

Yeterli ve düzenli bir uykunun yanı sıra sağlıklı ve düzenli beslenme de sağlam bir bünyenin olmazsa olmazı. Bu gerçekten hareket eden İskandinav bilim insanları, esmer ekmek diye adlandırılan yulaf, çavdar ya da tam buğday ekmeği ile diğer kepekli besinlerin tüketiminin de diyabet riskini azalttığını ortaya çıkardı.

İsveç’teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi ile Danimarka Kanser Araştırmaları Merkezi’nin ortak çalışmasında, şeker hastalığı bulunmayan yaklaşık 55 bin kişinin beslenme alışkanlıkları büyüteç altına alındı. Deneklerden, her gün yedikleri kepekli besinlerin listesini yapmaları istendi. Esmer ekmeğin yanı sıra yulaf ezmesi ve müsli karışımları gibi besinler de buna dahil. Tam 15 yıl sonra ise denekler kontrole tâbi tutuldu.

Neticede her gün düzenli olarak kepekli besin tüketenlerin, tip 2 diyabete yaklanma risklerin hayli düşük olduğu saptandı. Araştırmanın baş müellifi Rikard Landberg, önemli bir noktaya dikkat çekiyor:

"Kepekli ürünler söz konusu olduğunda tüm araştırma sonuçları gayet açık: Bugüne kadar yapılan hiçbir araştırmada, bunların insan sağlığına olumsuz etkileri olduğuna dair bir sonuca rastlanmamıştır.”