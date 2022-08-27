Ses kısıklığına neden olan hastalıklar

Ses kısıklığı oldukça yaygın bir durumdur. Ses kısıklması boğuk sese ve ses tonunun ve tınısının değişmesine neden olur. Ses kısıklığı, sesin tamamen kaybolmasına yol açan başka bir sağlık sorunu olan afoni ile karıştırılmamalıdır.

Ses kısıklığı veya bir diğer adıyla disfoni, birçok farklı nedenden kaynaklanabilir, ancak çoğu zaman soğuk algınlığına bağlı bir durumdur, birkaç gün içinde kendiliğinden geçer.

Kalıcı ses kısıklığının varlığında, sorun kronik veya daha ciddi durumlarla ilgili olabilir ve hafife alınmamalı veya göz ardı edilmemelidir.

Ses kısıklığının belirtileri

Ses kısıklığı hafif veya ciddi bir bozukluğun belirtisidir. Bu bozukluğa, konuşurken yorgunluk hissi gibi farklı durumlar da eklenebilir. Boğazınızda bir şey varmış gibi hissedebilir, yanma veya klasik boğazda kaşınma hissedebilirsiniz.

Ses kısıklığının en yaygın belirtileri şunlardır:

- Konuşurken yorgunluk,

- Boğazda yanma,

- Boğuk ses,

- Boğazda yabancı bir cisim olduğu hissi,

- Boğaz kaşıntı.

Bu sorun daha çok sigara içenlerde ve öğretmenler, çağrı merkezi operatörleri, şarkıcılar veya tur rehberleri gibi sesini iş için kullananlarda görülür.

Ses kısıklığının en yaygın 11 nedeni

Ses kısıklığına ne sebep olabilir? Ses kısıklığı soğuk algınlığı veya bronşit gibi hastalıkların belirtisi olabilir, ancak larenjit, reflü ve hatta bir tümörün varlığı gibi diğer durumlardan da kaynaklanabilir.

Sorunun geçici ve hafif nedenlerden mi yoksa tam tersine daha endişe verici nedenlere bağlı kronik bir ses kısıklığından mı kaynaklandığını belirlemek önemlidir.

Boğuk ve kısık bir sese sahip olmanın her zaman ciddi bir hastalığın varlığına işaret etmediğini unutmayın, ancak yine de özellikle birkaç gün boyunca kaybolmadan devam ederse göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur.

İşte ses kısıklığına neden olan en yaygın 11 durum:

Larenjit

Larenjit, ses telleri ve gırtlak iltihabıdır. İltihaplanmaya virüsler, solunum yolu enfeksiyonları, kronik durumlar, alerjiler veya soğuk algınlığı neden olabilir ve birçok farklı belirtiye neden olabilir.

Larenjitin en sık görülen belirtileri arasında ses kısıklığı, boğaz ağrısı ve boğazda kaşıntı ve kuruluk hissi yer alır. Ayrıca nefes almada zorluk da yaşanabilir.

Soğuk algınlığı

Ses kısıklığı ve balgam genellikle birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşme eğiliminde olan bir durum olan soğuk algınlığının belirtileri arasındadır. Bununla birlikte, ses kısıklığı bademcik iltihabı ve bronşit gibi diğer durumlardan da kaynaklanabilir.

Reflü

Gastroözofageal reflü, nefes darlığı ve boğazda mukus ve balgam hissi gibi diğer belirtilerle birlikte ses kısıklığına neden olabilen bir durumdur. Belirtiler sabahları en yoğun durumdadır ve gün içerisinde iyileşebilir.

Stres

Hem zihinsel hem de fiziksel stres, ses kısıklığının nedenlerinden biri olabilir.

Tiroid bezi hastalıkları

Ses kısıklığı, otoimmün hastalıklar (Hashimoto hastalığı) gibi tiroidle ilgili hastalıklardan veya hipotiroidizm gibi guatr veya tiroid işlev bozukluğundan da kaynaklanabilir. Bu tür durumlarda sorunun nedenini ve en uygun tedaviyi belirlemek için mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Ses tellerinin yorgunluğu

Ses kısıklığının olası nedenleri arasında ses tellerinin yorgunluğu da vardır. Genellikle bu sorun, örneğin futbol maçları sırasında olduğu gibi uzun süre yüksek sesle bağırmaktan veya konuşmaktan kaynaklanır.

Yaşlanma

Yaşlandıkça sesinizin kısılması tamamen normaldir. Yaşlandıkça, gırtlak yapıları değişir ve bu, ton ve ses tınısında değişikliklere (presbifoni) neden olabilir.

Nodüller veya polipler

Ses tellerinde polip veya nodül gibi kanserli olmayan büyümelerin varlığı da sesin kısılmasına neden olabilir. Genellikle sorun, örneğin yoğun bir bağırmanın neden olduğu bir yaralanmadan kaynaklanır. Tahriş edici maddelerin solunması veya reflü gibi durumlar da soruna yol açabilir.

Ses teli felci

Ses değişiklikleri, hırıltı, nefes almada zorluk ve ses tellerini kontrol eden kasları hareket ettirememe, ses teli felcini gösterebilir. Beyinsel hastalıklar, Parkinson hastalığı veya sinir hasarı bu duruma neden olabilir.

Covid-19

Ses kısıklığı, koronavirüsün neden olduğu hastalığın ilk ve ana belirtileri arasında olmasa da, daha yaygın belirtilerinden biridir.

Kanser

Bazı kanserler de ses kısıklığının en ciddi nedenleri arasındadır. Ses kısıklığı gırtlak, yemek borusu ve tiroid kanseri gibi kanserlerin varlığını gösterebilir.

Sesinizde birkaç gün içinde iyileşmeyen anormal bir kısılma fark ederseniz, mutlaka bir uzmana başvurun.

Ses kısıklığına karşı doğal çareler

Ses kısıklığına karşı ne yapılmalı? Tedavi esasen altta yatan nedene bağlıdır. Genel olarak, ses kısıklığının çareleri arasında sesi zorlamamak, sadece gerektiğinde konuşmak ve fısıldamaktan kaçınmak vardır.

Ayrıca boğazınızı nemli tutmak için bol su içmeniz ve alkol, kafein ve gazlı içecekler gibi tahriş edici içeceklerden uzak durmanız faydalı olacaktır. Ayrıca kuru havadan kaçınmak için odaları iyi havalandırın.

Rahatsızlığı hafifletmek için bu ipuçlarını deneyebilirsiniz:

- İltihap önleyici ve arındırıcı özelliği ile zencefil çayı boğazı yatıştırıcı etkiye sahiptir.

- Ilık tuzlu su ile gargara yapabilirsiniz. Ağız ve boğazı dezenfekte etmek için faydalıdır.

- Balgam çıkarmanıza ve hava yollarını temizlemenize yardımcı olacak papatya çayı deneyebilirsiniz.

- Rahatsızlığı yatıştırmak ve boğazı tazelemek için anason, nane veya okaliptüslü pastil deneyebilirsiniz.

- Sıcak süt ve bal, soğuk algınlığı ve ses kısıklığı için en etkili çarelerden biridir.