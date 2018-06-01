Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürün alırken dikkat!
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Tam bir mucize sakın vazgeçmeyin!
Tam bir mucizeymiş!
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
WhatsApp'a yaş sınırı geldi
WhatsApp'a yaş sınırı geldi

Sıcak hava insanı işte böyle etkiliyor...

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosunun araştırması, sıcak havanın öğrencilerin sınavlardaki başarılarının düşmesinde etkili olduğunu gösterdi.

01 Haziran 2018 Cuma 16:46
Sıcak hava insanı işte böyle etkiliyor...

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosunun araştırması, sıcak havanın öğrencilerin sınavlardaki başarılarının düşmesinde etkili olduğunu gösterdi.

Harvard, California ve Georgia üniversitelerinin, ABD'de 2001-2014 yıllarında 10 milyon ortaokul öğrencisinin sınav sonuçları üzerinde yaptığı inceleme, sıcak hava ile okul başarısındaki düşüş arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya koydu.

Harvard, California ve Georgia üniversitelerinin, ABD'de 2001-2014 yıllarında 10 milyon ortaokul öğrencisinin sınav sonuçları üzerinde yaptığı inceleme, sıcak hava ile okul başarısındaki düşüş arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya koydu.

AA'nın haberine göre; ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosunun yayımladığı araştırma, öğrencilerin sıcak geçen yıllarda düşük, soğuk geçenlerde ise yüksek notlar alma olasılığının arttığını gösterdi.

"Sıcak ve Öğrenme (Heat and Learning)" başlıklı araştırmada, sıcak havanın ders çalışmayı ve okul dışında ödev yapmayı zorlaştırdığı, yıl içinde ortalama sıcaklıkta her 0,55 derecelik ısı artışının, öğrenmede yüzde 1'lik düşüşe neden olduğu saptandı.

21 DERECENİN ÜZERİNDE GÖZLEMLENMEYE BAŞLIYOR

Bu olumsuz etkinin, hava sıcaklığı 21 derecenin üstüne çıktığında gözlenmeye başladığı, 32 derecenin üzerinde ise daha da arttığı kaydedildi.

Sıcak havanın başarıyı düşüren etkisinin, düşük gelirli aileler ile etnik azınlıklara mensup öğrencilerde daha belirgin olduğu ifade edildi.

Massachusetts gibi kuzey eyaletlerde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) Pisa testleri gibi uluslararası sınavlarda daha yüksek, Alabama ve Mississippi gibi güney eyaletlerinde ise daha düşük başarı elde edildiği görüldü.

Araştırmada, bu soruna klimanın pratik bir çözüm olacağı önerisi getirildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyot eksikliği çocuklarda zeka geriliğine neden oluyor
İyot eksikliği çocuklarda zeka geriliğine neden oluyor
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Mutlu ve aşk dolu bir evlilik için…
Mutlu ve aşk dolu bir evlilik için…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim