Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...

‘Sıcak hava, pet şişenin zararını artırıyor’

Bursa Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, sıcak havada pet şişe kullanımına dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Tayar, "Sıcak hava, pet şişenin zararını artırıyor. Pet şişeler, asla doğrudan güneşe maruz kalmamalı" dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:52
‘Sıcak hava, pet şişenin zararını artırıyor’

Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tayar, zorunlu olmadıkça özellikle de sıcak havada pet şişe kullanılmaması gerektiğini söyledi. Yüksek sıcaklıkta pet şişenin daha zararlı hale geldiğini belirten Tayar, “Sıcak hava, pet şişenin zararını artırıyor. Pet şişeler, asla doğrudan güneşe maruz kalmamalıdır. Market ve büfe önlerinde güneş ışığına maruz kalan pet şişe suları, ambalajından etkilenmekte, kimyasal etkileşime girerek koku ve tat değişikliği oluşmaktadır. Pet şişeler, özellikle de güneş altında bekletilmiş olanlar, BPA (Bisfenol A) riski taşıyor. Yapılan araştırmalar BPA’nın, kalp hastalıklarından hormonal sorunlara, kısırlıktan gelişim bozukluğuna kadar pek çok hastalığa yol açabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca pet şişeler tabiat için de büyük kirleticidir. Plastik şişelerin zararları ile ilgili olarak yazılıp söylenebilecek pek çok şey vardır. Astım, kalp rahatsızlığı, kanser, migren, kısırlıktan, obezite gibi birçok sağlık sorununa neden olduğu bilinen pet şişelerin ham maddesi, bilindiği gibi bir petrol artığıdır. İnternette pet şişenin faydaları, diye araştırdığınızda hiç ama hiçbir şey bulamazken, bilinen veya bilinmeyen birçok zararını bulabilirsiniz” diye konuştu.

CAM ŞİŞE ÖNERİSİ

Plastiğin insan sağlığını doğrudan etkilediğini vurgulayan Tayar, “Yapısında yer alan ve sonradan katılan yüzlerce kimyasal madde insan sağlığı için ciddi tehditler içermektedir. Cam ambalajlar, içindeki ürünün tadını, kokusunu, aromasını değiştirmez. Özellikle kaynak suları doğadaki en saf ve doğal haliyle masamıza gelir. Cam mikroorganizmalar içermez, kimyasal reaksiyon göstermez. Su, nem, hava geçirmeyerek ürünü tüm diğer ambalajlardan daha iyi korur. Isıya karşı dayanıklıdır. Cam sonsuz kez eritilip biçimlendirilebildiğinden geri dönüşümlüdür. Cam özü doğaldır, doğadan gelir yani saf doğal içeriklerden oluşur. Cam şişe çevre dostudur. Çevreyi ve sağlığınızı korumak için en sağlıklı ambalaj şeklidir. Kanserojen maddeler içermez. Anti-ultraviyole yaklaşımlarla geliştirilmiştir. Ürün içeriğini radyasyon etkisinden uzak tutar. Doğayı koruma ve doğanın kirlenmesini önlemek için ve de yenilenmeyen doğal kaynaklardan tasarruf etmek için cam şişe tercih edilmelidir” dedi.

DHA

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sıcak Hava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kilo vermek isteyenlerin mutlaka tüketmesi gerekiyor
Kilo vermek isteyenlerin mutlaka tüketmesi gerekiyor
Hamilelikte keskin ağrılar ve bayılma yaşıyorsanız nedeni bu olabilir
Hamilelikte keskin ağrılar ve bayılma yaşıyorsanız nedeni bu olabilir
Hastalıklardan sonra iyileşmeyi hızlandırıyor
Hastalıklardan sonra iyileşmeyi hızlandırıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim