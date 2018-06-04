Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!

Her gün tüketebileceğiniz 2 adet besinle sigaranın yarattığı hasarları onarabilirsiniz. İşte sigaranın zararlı etkisini azaltan besinler...

* Her gün 3 elma veya 2 domates yemek sigaranın neden olduğu hasarı onarabilir ve aynı zamanda akciğerlerin yaşlanmasını yavaşlatabilir. Bunun için tek kural elmaların ve domateslerin taze olması.

Bir araştırmaya göre, günde 3 elma yemek akciğerlerin doğal yaşlanmasını yavaşlatmakta ve sigaranın neden olduğu hasarı onarmaktadır.

Araştırmacılar, her gün 2 domates tüketenlerin hayatları boyunca sağlıklı olacağını keşfetti. Bu 2 gıdanın koruyucu etkileri sadece taze çeşitlerinde görülüyor. Yani konserve veya işlenmiş domatesler ve elmalar sağlığınız için hiçbir işe yaramaz.

Elma ciğerlerin gelişmesi için iyi bir kaynak. Ancak, sigara içenler tedavi edilemez durumda ise, bu durumun tamamen önüne geçilmez sadece kronik obstrüktif akciğer rahatsızlığının (KOAH) önlenmesinin bir yoludur.

KOAH nedir?

KOAH, nefes darlığına neden olabilen akut bronşit hastalıklarından oluşan hastalıktır.

Uzmanlara göre, sigara içmeyi bırakanlarda akciğer hasarının onarımı daha hızlı gelişiyor. Bu da, meyveler açısından zengin bir diyet ile destekleniyor. Hatta, hiç sigara içmemiş olsanız bile akciğerin doğal yaşlanma sürecini yavaşlatabilmek için bu gıdaları tüketebilirsiniz.

KOAH gibi solunum yolu hastalık riski altında olan insanlar için harika bir beslenme önerisi olan bu gıdaları tüketmeyi ihmal etmeyin.

650'den fazla yetişkin ile yapılan araştırma da akciğer fonksiyonlarını değerlendirildi. Nefes alıp verme kapasitelerini ölçen akciğer testler 10 yıl boyunca tekrarlandı. Araştırmanın sonucuna göre, elma ve domates tüketenlerin doğal yaşlanmayı yavaşlattığını gösterdi.

Domates ve elma yiyen sigara içicileri 10 yıllık dönemde ciğerlerinde yaklaşık 80 ml daha yavaş yaşlanma ve sigaranın neden olduğu onarıma yardım edildiği görüldü.

Zayıf akciğer fonksiyonları yıllar sonra kalp hastalığı olarak da ortaya çıkabilir.