Sindirim problemleri için birebir!

Papaya, tatlı, sulu tadıyla bilinen dünyanın en popüler yiyecekleri arasındadır. Tüm dünyada yetiştirilir ve özellikle tropikal ve alt tropikal bölgelerde popülerdir. Günümüzde Asya yemekleri ile daha sık ilişkili olmasına rağmen, papaya aslında Amerika’ya özgüdür. Papaya, sindirime, kilo vermeye, bağışıklığı ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan besinsel faydalarla doludur. Papaya zengin antioksidan karotenler, flavonoidler ve aynı besin C vitamini, yanı sıra bazı B vitaminleri (folat ve pantotenik asit). Aynı zamanda iyi bir lif ve magnezyum gibi mineral kaynağıdır. Şimdi, papayanın faydaları nelerdir? Papaya neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim…

PAPAYANIN FAYDALARI

Papayanın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Çok fazla kolesterol birikimi, kalp krizi ve hipertansiyon gibi çeşitli kalp hastalıklarına yol açabilir. Papaya, arterlerinizde kolesterol birikmesini önleyen lif, C vitamini ve antioksidan bakımından zengindir.

* Kilo vermek isteyenlerin diyetlerinde papaya mutlaka bulunmalıdır, çünkü kalorisi çok düşüktür. Papaya’daki lif içeriği kendinizi tok hissetmenizi sağlar ve aynı zamanda bağırsak hareketinizi düzenleyerek ve kilo vermenizi kolaylaştırır.

* Papaya, hazımsızlık, huzursuz bağırsak sendromu, kabızlık ve mide ekşimesi gibi sindirim problemlerini tedavi etmek için popüler bir doğal ilaçtır. Yapılan bir çalışmada, papaya tüketiminin sindirim sisteminin korunmasına ve sindirim sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olduğu bulundu.

* Papayalar bağırsak solucanlarını öldürmek için etkilidir , böylece bunlarla ilişkili enfeksiyonlardan ve komplikasyonlardan korur.

* Papaya, diyet lifi için harika bir kaynaktır. Bu besin, kolon kanserine neden olabilecek toksinleri emer ve bağırsak hareketleri yoluyla vücuttan atar. Papaya gibi meyve ve sebzelerden elde edilen lifler, vücudunuzdaki yararlı mikroorganizmaları besleyebilir. Zengin lif içeriği nedeniyle, papaya sindirime yardımcı olur ve cildinize güzel bir parlaklık verir.

* Papaya, güçlü bir antioksidan olan bol miktarda C vitamini içerir. Ayrıca yara iyileşmesine yardımcı olur, oksidatif stres nedeniyle kanser riskini azaltabilir ve soğuk algınlığı ve öksürük gibi yaygın rahatsızlıklarla mücadele etmek için bağışıklığınızı artırır.

* Papaya ayrıca A vitamini ve fosfor, demir, potasyum, bakır, manganez, kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerle doludur. Sağlıklı görme için A vitamini, iyi bir kalp sağlığı için de fosfor vücut için vazgeçilmezdir.

* P vitamini olarak da bilinen biyoflavonoidler, doğanın değiştiricileri olarak çalışan ve vücuttaki biyolojik değişikliklere cevap veren yarı temel besinlerdir. Papaya’daki biyoflavonoidler, vücudun virüslere, kanserojenlere ve alerjenlere reaksiyonunu değiştirir, böylece zararlı ve yaşamı tehdit eden hastalıklardan korur.