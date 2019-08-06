Sindirim sistemi için en önemli doğal yardımcı!

Kereviz kalsiyum, sodyum, bakır, magnezyum, demir, çinko, ve potasyum gibi minerallerle birlikte, yağ asitleri de dahil olmak üzere; A vitamini, K, C, E, D ve B vitaminleri (tiamin, riboflavin, folik asit, vitamin B6, ve B12 vitamini), aynı zamanda lif içerir. Kerevizin sağlık yararları ile ilgili derlediğimiz haberimizde faydaları ile ilgili tüm detayları bulacaksınız… İşte kerevizin faydaları…

KEREVİZİN FAYDALARI

Kerevizin sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Antioksidan kaynağı

Antioksidanlar hücreleri, kan damarlarını ve organları oksidatif hasardan korur. Kereviz C vitamini, beta karoten ve flavonoidler içerir, ve tek bir sapta bulunan en az 12 ek antioksidan besin türüne sahiptir. Kereviz aynı zamanda, sindirim sisteminde, hücrelerde, kan damarlarında ve organlardaki iltihaplanma vakalarını azalttığı kanıtlanmış olan harika bir bitki besin kaynağıdır.

İltihabı azaltır

Kronik inflamasyon, artrit ve osteoporoz dahil olmak üzere birçok hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Kereviz vücutta iltihaplanmaya karşı koruma sağlayabilen yaklaşık 25 anti-enflamatuar bileşene sahiptir.

Kan basıncını düşürür

Kereviz, kanınızdaki stres hormonu seviyesini düşürebilecek organik kimyasal bileşikler olan ftalitler içerir. Araştırmalar, kerevizin vücutta hipolipidemik etkilere sahip olduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda kereviz, bir vazodilatör olan ve kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan potasyum içerir. Bu da kan damarlarındaki basıncı azaltarak, kanın damarlardan daha kolay taşınması için damarları genişlettiği anlamına gelir. Kan basıncı düştüğünde, tüm kardiyovasküler sisteme daha az stres uygular ve ateroskleroz geliştirme veya kalp krizi veya felç geçirme ihtimalini azaltır.

İdrar yolu enfeksiyonlarını önler

Kereviz ürik asidin yok edilmesine yardımcı olur, çünkü yaygın olarak idrar söktürücü özellikleri için kullanılır, yani idrara çıkmayı uyarır. Bu nedenle, mesane bozukluğu, böbrek problemleri, sistit ve diğer benzer rahatsızlıkları olan kişiler için iyidir. Kereviz ayrıca kadınlarda idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine de yardımcı olur.

Sindirimi destekler

Antioksidan ve antienflamatuvar besin maddeleri tüm sindirim sistemine koruma sağlarken, kereviz mideye özel yararlar sağlayabilir. Kerevizdeki apiuman olarak bilinen bir bileşik olan pektin bazlı polisakaritlerin, mide ülseri vakalarını azalttığı, mide zarını iyileştirdiği gösterilmiştir. Kerevizdeki yüksek su içeriği; çözünür ve çözünmez lifler ile birlikte sağlıklı bir sindirim sistemini destekler.

Kanseri önleme

Kereviz luteolin denilen bir flavanoid içerir. Araştırmacılar luteolin’in kanser karşıtı özelliklere sahip olabileceğine inanıyor. Kereviz ayrıca kanseri etkili bir şekilde önleyen bazı beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artıran kumarinler içerir.

Artrit ağrısını azaltır

Kereviz, artrit, romatizma ve gut hastaları için mükemmel bir besindir. Eklemlerin çevresindeki şişliği ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olan anti- enflamatuar özelliklere sahiptir. % 85 3-n-bütilftalit (3nB) içeren kereviz özleri, artrit ve kas ağrısından kurtulmada etkilidir. Kereviz sapları ayrıca, ağrı ve rahatsızlığa neden olabilecek eklemlerin çevresinde oluşan ürik asit kristallerinin giderilmesine yardımcı olan bir diüretik görevi de görür. Aynı zamanda iltihaplı eklemlerde dokunun büyümesini de artırabilir.

Astım belirtilerini azaltır

Kereviz içinde bulunan C vitamini serbest radikal hasarını önler ve ayrıca astım gibi iltihaplı durumların şiddetini azaltan anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.

NOT: Bu bitkinin tohumları uçucu yağlar, flavonoidler, kumarinler ve linoleik asit içerir ve bu nedenle hamile kadınlar için tüketilmesi tavsiye edilmez, çünkü uterusta kasılmalara neden olabilirler.