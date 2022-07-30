Sirkadiyen Ritmi Düzeltmek İçin Neler Yapmak Gerekir?

Merhaba sevgili okurlar,

Son yazdığım yazıda sizlere sirkadiyen ritminden ve bu ritme uygun beslenmenin bizler için ne gibi faydalar sağladığından bahsetmiştim. Bugün de sizlere bozulmuş sirkadiyen ritmin yani biyolojik saatin düzelmesi için neler yapmamız gerektiğine dair kısaca bahsetmek istedim. Tabii bu konuya değinmeden önce de ritmi bozan etkenlerden söz etmek istiyorum.

Sirkadiyen ritmi bozan etkenler nelerdir?

1.5 saatten az uyumak.

2.Alkol ve kafein tüketmek.

3.Elektromagnetik alanlar, cep telefonları gibi çevresel toksinler.

4.D vitamini, kalsiyum değerleri ve kalsiyum ile fosfor dengesi arasındaki ilişki, sirkadiyen ritmin işleyişi ile bağlantılıdır.

Peki, bozulmuş ritmin düzelmesi için nelere dikkat etmeliyiz?

1.Rutin saatlerinizi korumanız gerekmektedir. Yani her gün ayni saatte yatıp ayni saatte kalkmaya özen gösterin.

2.Gece parlak ışık değil, loş ışıkta oturmayı tercih edin.

3.Uyumadan önce telefon gibi teknolojik cihazlardan uzak durun.

4.Özellikle sabahları güneş ışığına çıkmak, bozulmuş sirkadiyen ritmi düzeltmede faydalıdır.

5.Günde en az 7 saat uyumaya özen gösterin.

6.Egzersiz yapın.

7.Yeme davranışlarınızı ve yeme saatlerinizi düzenleyin. Gündüz gün ışığında yemek yemeye, karanlık basınca da yemeği tamamen kesmeye çalışın.

8.Daha önceki yazımda da bahsettiğim gibi sirkadiyen ritme uygun beslenin, yani sınırlı zamanlar içerisinde yemek yiyin.

9.Özellikle öğleden sonra ve gece kafeinli içeceklerden uzak durun.

10.Hormonal bozukluğunuz varsa uzmanlar eşliğinde tedavi olun.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.