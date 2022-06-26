Sivilceleri azaltan içecekler

Akne çok yaygın bir cilt sorunudur ancak bazen gerçekten kalıcı olabilir. Bağışıklık sisteminizin iltihaplanma tepkisinden hormonlarınıza veya bağırsak sağlığınıza kadar çok sayıda iç problem aknenizin nedeni olabilir. Endişelenmeyin! Sivilce sorununuzu içten dışa çözmenize yardımcı olabilecek leke önleyici içeceklerin bir listesini size sunuyoruz.

NANE ÇAYI

Nane sadece anti-inflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda hormonal dengesizlikleri düzeltmeye de yardımcı olabilir.

Araştırmalar, düzenli nane çayı tüketiminin sivilce problemlerinizi %25 ila %50 oranında azaltabileceğini göstermiştir.

Her sabah veya akşam bir veya iki fincan nane çayı içerek hem nem hem de cildinizi temiz ve parlak hale getirecek bir sürü antioksidan alabilirsiniz.

MATCHA ÇAYI

Çoğu yeşil çay antioksidanlarda yüksektir, ancak matcha size en büyük dozu verir. Matcha çayındaki EGCG (Epigallocatechin gallate), anti-inflamatuar olmanın yanı sıra anti-bakteriyeldir ve yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Bu yüzden sivilcelerinizi sihir gibi yok etmek için yüz paketinize koyun veya bir bardaktan için!

Matcha çayı hazırlamak için önce bir çay kaşığı matcha tozunu bir bardak ılık suda karıştırın. Tatlılık için bu karışımı bir bardak ılık süt ve akçaağaç şurubuna ekleyin. Lezzet için biraz vanilya özü veya öğütülmüş tarçın da ekleyebilirsiniz.

ZERDEÇALLI LATTE ( ALTIN SÜT)

Zerdeçalın cildiniz için sayısız faydası vardır. Çok eski zamanlardan beri cilt bakımında geleneksel olarak kullanılmaktadır. Zerdeçaldaki aktif bileşen olan kurkumin, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özellikleriyle sivilceleri uzak tutmaya yardımcı olur. Zerdeçal içeceğinize bir tutam biber eklemek, curcumin'in maksimum emilimini sağlar.

Bir bardak ılık suya veya süte bir çay kaşığı zerdeçal tozu ve istediğiniz tatlandırıcı ekleyin. Bir tutam biber ekleyin.

Ayrıca biraz zencefil veya tarçın tozu ekleyerek latte'yi biraz renklendirebilirsiniz. Her sabah sıcak tadını çıkarın.

KEFİR

Bu fermente içecek, patojenleri uzak tutmaya yardımcı olan dost bakteriler olan probiyotikler açısından zengindir. Bu içecek, sağlıklı bağırsak florasını yenilemeye yardımcı olduğu için sivilceleriniz için antibiyotik alıyorsanız özellikle yararlıdır. Kefirde bulunan laktoferrin, mikroplarla savaşmaya yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Piyasada bulunan laktoz içeren veya bitki bazlı kefir çeşitleri arasından seçim yapabilirsiniz. Günlük bir bardak kefir tüketimi, 3 aylık bir sürede sivilcelerinizi yaklaşık %35 oranında azaltabilir.

KARAHİNDİBA

Karahindiba kökleri vitaminler, çinko, demir ve potasyum açısından zengindir.

Maryland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, karahindiba köklerinin karaciğer ve böbreklerinizin detoksifikasyon sürecine yardımcı olduğu ve bunun da adrenal fonksiyon bozukluğundan kaynaklanan hormonal dengesizliklerin düzeltilmesine yardımcı olduğu sonucuna varmıştır.

Bu, akneyi alevlendirebilecek iltihabı azaltır.

Bir bardak taze kaynamış suda bir kaşık karahindiba çayı demleyin. 10 ila 15 dakika bekletin ve tadını çıkarın!