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Sivilcenin önlenmesinin yolu maruldan geçiyor

Genellikle salatalarda çiğ olarak tüketilen marul uzak doğu ülkelerinde genellikle turşu ya da pişirilerek tüketilir. Marul A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengindir. İçeriğinde yüksek miktarda lif, şeker, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller barındırır. Güçlü bir lif ve antioksidan kaynağı olan marul, saç ve cilt hastalıkları da dahil olmak üzere sağlık açısından pek çok faydası bulunan bir sebzedir. Peki, Marul neye iyi gelir? Marulun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:26
Sivilcenin önlenmesinin yolu maruldan geçiyor

Bilimsel olarak Lactuva sativa adı verilen marul, Asteraceae familyasına ait yıllık bir bitkidir. Marul, özellikle C vitamini gibi antioksidanlar, A ve K vitaminleri ve potasyum gibi diğer besinler açısından zengindir. Bu yeşil yapraklı sebzeler, iltihaplanma ve diyabet ve kanser gibi diğer ilgili hastalıklarla mücadeleye yardımcı olur. Şimdi, marulun sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım… Marulun faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

MARULUN FAYDALARI

Marulun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kolesterol seviyelerini düşürür

Marul, sıklıkla kardiyovasküler hastalıklara ve diğer tehlikeli durumlara yol açan yüksek kolesterol seviyelerini düşürmede faydalı olabilir. Yüksek LDL kolesterol seviyeleri zararlıdır, kalp krizine ve felce neden olabilir. Marul tüketiminin yağ ve kolesterol üzerindeki etkisini test etmek için kemirgenler üzerine bir çalışma yapılmıştır. Sonuçlar, marul verilmeyen farelere kıyasla kolesterol seviyelerinde önemli bir düşüş olduğunu göstermiştir.

Cilt hücrelerini yeniler

E ve C vitamini bakımından zengin olan marul, cilt hücrelerini yeniler. Böylece cildin uzun yıllar daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Kan dolaşımını hızlandırarak, sivilce ve akne oluşumunu önler.

Anti-kanser potansiyeli

Marul, belirli kanser türlerinin önlenmesine yardımcı olabilir. Yapılan bir araştırmaya göre, marulun suyu, lösemi hücrelerinin ve meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellemiştir. Bu araştırma, marulun kanser önleyici potansiyeli olduğunu vurgulamaktadır.

Diyabet riskini azaltır

Araştırmalar yeşilliklerin, özellikle marul gibi sebzelerin tip 2 diyabet riskini azalttığını göstermiştir. Bu, marulun düşük glisemik indeksine (belirli bir yiyeceğin kan şekeri seviyelerinize etkisi) bağlanabilir, bu da kan şekeri seviyelerinde fazla bir artışa neden olmadığı anlamına gelir. Marul ayrıca, kan şekeri seviyesini düşüren ve diyabet için potansiyel bir tedavi olabilen anti-diyabetik bir karotenoid olan laktucaxanthin içerir.

Görmeyi geliştirir

Marul, görme sağlığını artıran süper bir antioksidan olan zeaksantin içerir ve bunun yaşa bağlı maküler dejenerasyonu önlediği bulunmuştur. Marul gibi koyu yeşil sebzeler hem lutein hem de zeaksantin içerir. Bu yüzden marul da gözler için iyi bir başka sebze olan ıspanak için iyi bir alternatiftir. Birçok çalışma, lutein ve zeaksantinin göz sağlığını arttırmada ve katarakt ve diğer göz hastalıklarını önlemede önemini göstermiştir.

Sindirim sağlığını destekler

Maruldaki lif sindirimi artırır, kabızlık ve şişkinlik gibi diğer sindirim hastalıklarını engeller. Ayrıca mide ağrısını hafifletebilir. Marulun, midenin farklı türdeki yiyecekleri işlemesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bağırsak sağlığını da iyileştirir.

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Anahtar Kelimeler:
SivilceMarul
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