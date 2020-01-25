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Sofralarda pestisit tehlikesi!

Türkiye'de tarımda kullanılan 41 pestisit etken maddesi incelendi, ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı'nın araştırmasına göre 8 madde ölümcül, 12 madde kanser tehlikesi taşıyor, 19 madde ise çocuklar için çok tehlikeli.

25 Ocak 2020 Cumartesi 11:04
Sofralarda pestisit tehlikesi!

Tarımda kullanılan 41 pestisit madde incelendi, 8'inin ölümcül, 12'sinin ise kanser tehlikesi taşıdığı ortaya çıktı.

Pestisit, zararlı organizmaları engellemek ya da zararlarını azaltmak için kullanılan maddeler anlamına geliyor. Türkiye'de pestisit kullanımı son 4 yılda yüzde 51 oranında arttı.

Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı danışmanı Doktor Bülent Şık araştırma yaptı, ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. 

Dr. Şık, „8 tanesi doğrudan ölümcül, nefes yolu ile vücudumuza girdiği zaman direkt ölüme neden oluyor. Herhangi bir canlı için fark etmiyor. Özellikle işçiler için çok tehlikeli. 12 tanesi kanserojen, 19 tanesi çocuklar için çok tehlikeli. Bunlar hormonal sistemi bozan pestisitler. Özellikle anne karnındaki bebekler ve gelişme çağındaki çocuklar için çok tehlikeliler. Kanserden erken ergenliğe kadar beyin fonksiyonlarının az gelişmesine kadar pek çok soruna neden oluyor. 13 tanesi beyin hasarına neden oluyor, 26 tanesi üreme bozukluklarına neden oluyor“ dedi.

“BU ZEHİRLERİN ALTERNATİFLERİ VAR”

Araştırmaya göre etken maddeler canlılara zarar veriyor, biyolojik birikim ve kalıcı kirliliğe de neden oluyor. Yüzü aşkın sivil toplum kuruluşundan oluşan Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı‘nın bazı talepleri var.

Zehirsiz Sofralar Kampanya Koordinatörü Turgay Özçelik, "Pestisitler ivedilikle yasaklansın, denetlensin, denetimler arttırılsın ve bizimle paylaşılsın. Şu elmada soframıza gelene kadar ortalama 16 kez pestisit uygulanıyor, zehir uygulanıyor. Oysa bu zehirlerin alternatifleri var. Şu an Bakanlığın görüş istediği 41 etken maddenin 37'si Avrupada yasaklandı” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Pestisit
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