Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının "tarif"ini yayınladı

ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi’nden Andrew Fire ve Massa Shourhem, hrm Pfizer hem de Moderna aşılarının kullandığı genetik dizilimi belirledi ve geçen hafta açık kaynak sitesi Github'da yayınladıkları bir gönderiye aşıların mRNA sekanslarını dahil etti.

Yaklaşık 56 milyon geliştirici, teknoloji kodunu oluşturmak, paylaşmak ve birbirleriyle işbirliği yapmak için ücretsiz bir platform olan Github’ı kullanıyor.

ÇÖPE GİDEN ŞİŞELER TOPLANDI

Araştırmacılar, yalnızca Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından atılmasına izin verilen ve içinde çok az doz bulunan şişelerden örnekler topladıklarını ifade etti. Yeterince örnek toplandıktan sonra ise, vücudun kendi hücrelerini,corona virüsü taklit eden ve zararsız bir viral protein oluşturmaya yönlendiren mRNA moleküllerinin aşılarda kullanılan dizilimi ortaya çıkarıldı.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ ARAŞTIRMACILARA FAYDALI OLMASINI UMUYORUZ"

Dört sayfa uzunludaki paylaşımda Fire ve Shourhem özetle, "RNA aşıları, hem mevcut pandemide hem de sayısız diğer halk sağlığı ve tıbbi zorluklarda ortaya çıkan sorunların üstesinden gelmede önemli bir araç haline geldi. Yaptığımız paylaşımın dünyanın dört bir yanında çalışan doktorlara ve araştırmacılara faydalı olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.



Bununla birlikte Shoura ve Fire, teknik olarak tersine mühendislik yapmadığını söylediklerini ifade ederek, "Aşıyı tersine çevirmedik. 2021'de genel tıp ve insan biyolojisi ortamında yeterince yaygın hale gelen iki sentetik RNA molekülünün varsayılan dizisini yayınladık. Aşı yayılmaya başladıkça, bu sekanslar birçok farklı araştırma ve teşhis çalışmasında ortaya çıkmaya başladı. Bu dizileri bilmek ve bunları gelecekteki biyomedikal veri setlerini analiz etmede diğer RNA'lardan ayırma yeteneğine sahip olmak büyük fayda sağlıyor " dedi.

İLAÇ ŞİRKETLERİ ATEŞ HATTINDA

Diğer taraftan, ilaç şirketleri geliştirdikleri aşıları tüm ülkelere eşit bir fiyat politikasıyla satmadıkları için ateş altına girdi. Bazı ülkeler aşı için diğerlerinden daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldı.



Yeni tip corona virüs salgını dünya çapında 129 milyondan fazla insanı ve 2 milyon 800 bini aşkın kişinin ölümüne neden oldu. İnsan hakları örgütleri daha zengin devletlerin ihtiyaç duyduklarından daha fazla aşı satın almalarına atıfta bulunarak aşı milliyetçiliğine karşı uyarıda bulunurken, yoksul devletlerin tedavi için daha uzun süre beklemesi gerekiyor.

NTV