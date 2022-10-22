STRES VE OMURGA

Merhaba sevgili okurlar..

Bu hafta ki yazımda, günlük hayatımızda maruz kaldığımız STRES’in omurga sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsedeceğim..

Hepimiz de günlük yaşantımızda çeşitli şekillerde strese maruz kalıyoruz. En sık karşılaştığımız stres kaynakları arasında iş hayatı, trafik,ekonomik sorunlar, hayata yetişememe stresi,sağlık sorunları vs şeklinde sayabiliriz.

Yaşanılan yoğun stres duygusu ile birlikte , stres hormonlarının aşırı salgılanması gerçekleşir. Buna bağlı olarakta, kasların sertleşmesiyle , özellikle boyun ve bel kaslarımızda yaygın ve ağrılı spazmlar oluşur. Bu yoğun kasılmalar yıllar içerisinde giderek artıyor ve bir süre sonra kaslarımız neredeyse gevşemeyi unutuyorlar.

Tüm bunların sonucunda da, bel ve boyun tutulmaları başlıyor ve omurgamız üzerindeki basıncın giderek artmasıyla, erken dönemde gelen bel,sırt ve boyun ağrıları, uzun vadede ise bel ve boyun fıtığı oluşumuna zemin hazırlanmış oluyor.

BEL VE BOYUN KASLARI STRESE KARŞI OLDUKÇA HASSAS!

Kaslardaki gerginlik ve sertlik dokulara kan akışını azaltır.Azalmış kan akımı iyleşmeyi geciktirir. Yeterli dolaşım olmazsa , dokulardan uzaklaşması gereken asidik ortam yeterince uzaklaştıramaz ve dokularda biriken ve yeterince atılamayan asit yapılı ürünler dokularda ağrı ve yorgunluğa sebep olur.

STRES VARLIĞINDA!

Omurga, ağırlık kaldırma, duruş bozuklukları, ani dönmeler, yorgunluk, uykusuzluk, uzun süreli oturma gibi en küçük zorlanmalardan bile etkilenerek, sertleşme ve zedelenmeye yatkın hale gelir.

STRESİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER…

1.Aerobik olarak sınıflandırılan egzersizler(yüzme,tempolu yürüme,bisiklet vb) stresi azaltmak için oldukça etkili bir egzersiz yöntemidir.

2.Germe egzersizleri mutlaka yapılmalı. Kasları esneterek gerginliği ve stresi azaltır. Özellikle yoga ve pilates kas gerginliklerini azaltmakta etkindir.

3.Gevşeme tekniklerini tercih ederek stres seviyenizi azaltabilirsiniz. (sıcak banyo, masaj,nefes ve solunum teknikleri)

4.Düzenli fiziksel egzersizler tercih edebilirsiniz. Hem kas-iskelet sistemi için gerekli olup, hem de stres seviyesini azaltmakta etkindir.

5.Zihninizi ve size mutlu edecek olan konulara odaklanarak, severek yapacağınız resim , el işi, kitap okumak vb hobiler edinebilirsiniz.

6. Dinlenmek için kendinize daha çok zaman ayırın.

7. Size uygun bir beslenme programıyla ilerleyin. Stresten kurtulmak için aşırı alkol ve gıda tüketiminden kaçının.

8.Herşeye ‘evet’ diyemezsiniz. Gerektiğinde kendi istek ve arzularınız doğrultusunda ‘Hayır’demeyi öğrenin.

Bahsettiğimiz bir çok yönteme göre hem en basit , hem de en etkili sayabileceğimiz olan bir yöntem de, sevdiklerimize imkanlar dahilinde daha fazla zaman ayırmak ve onlarla daha fazla birlikte olmaktadır belki de…

Sağlıklı bir omurga, stressiz ve mutlu geçireceğiniz günler dilerim..

Uzm. Fzt. Gülay Akınsel