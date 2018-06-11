Su sporlarının faydaları saymakla bitmez!

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, su sporlarının ruh ve beden sağlığımız için yararları hakkında şu bilgileri verdi:

Fiziksel dayanıklılık artar

Su ortamında gerçekleşen sporların birçoğu, dayanıklılığı teşvik eden hem aerobik hem de anaerobik egzersizlerin koordinasyonunu gerektirir. Doğrudan bir sonuç olarak, yüzme, dalış ve benzeri aktiviteler, kendimizi daha uzun süre zorlamamıza yardımcı olur. Genç yetişkinlerin refahı fiziksel durumlarıyla doğrudan ilişkilidir. 21'inci yüzyılda birçok genç yetişkini tehdit eden aşırı kilolu olmaktan kaçınmanın en güzel yolu su sporları yapmaktır.

Zihinsel yeteneklere katkıda bulunur

Aynı anda çok sayıda kasın koordine edilmesi hafızamız üzerinde çok olumlu bir etkiye sahiptir. Su topu ve yüzme gibi sporlar bizi nefesimizi tutmaya ve akciğer kapasitemizi arttırmaya ve zihinsel yeteneklerimize katkıda bulunmaya zorlar.

Takım çalışmasını teşvik eder

Çoğu spor dalında başarı, takım arkadaşlarıyla işbirliğine dayanır. Pek çok spor gibi su sporları da toplumsallaşma, arkadaşlık ve duygusal akıl yürütmeyi desteklemesinin yanı sıra, saygının ve sportmenliğin önemini aşılar.

Özellikle yüzmek söz konusu olduğunda, su ortamında yaptığınız fiziksel çaba, omurganızı daraltarak dengenizi geliştirmenize ve daha iyi bir vücut duruşuna sahip olmanıza katkı sağlar.

Hastalıklarla mücadeleye yardımcı olur

Su sporlarının bir başka paha biçilemez faydaları; obezite ve sırt ağrısı gibi belirli hastalıklarla savaşabilmeleridir. Örneğin, düzenli sörfün, diyabetle mücadelede mükemmel bir müttefik olduğu kanıtlanmıştır. Dalgalara çarpma ve bu heyecan verici sporun tadını çıkarma zamanı!

Su sporları harika bir egzersiz formudur, çünkü vücudunuzun hemen her yeri çalışır, kalorileri doğal şekilde yakmanıza yardımcı olur. Metabolizmanızı ve dolayısıyla sıvı alımınızı ve iştahınızı artırır. Kronik hastalıklara karşı bağışıklığı artırır, sağlıklı ve enerji dolu kalmanıza yardımcı olur.

Diyabet ve kalp krizi riskini azaltır

Diyabet ve kronik kalp hastalığı olan kişilerin genel sağlıklarını kontrol altında tutmak için bazı yaşam tarzı değişikliklerine ihtiyaçları vardır. Su sporları, hatta sadece su üzerinde yüzmek ve bazı hafif egzersizler yapmak, stres seviyenizi düşürmeye ve sizi rahatlatmaya yardımcı olur, bu da genel olarak kalp ve vücut için iyidir.

Artritli insanlar için faydalıdır

Suyun akışkanlığı ve yumuşaklığı eklemlere karşı doğal olarak yatıştırıcıdır. Snorkelle yüzme ve yüzme gibi su aktiviteleri, semptomları şiddetlendirmeden etkilenen eklemlerin kullanımını kolaylaştıracaktır. Romatoid artritli kişilerde hidroterapi tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

Kemik yoğunluğunu arttırır

Bir koşu bandı üzerinde kasları çalıştırmak yaşlı insanlar ve postmenopozal kadınlar için en iyi seçenek olmayabilir. Kano, su bisikleti, kürek çekme ve benzeri su sporları, kemik yoğunluğunu artırmaya yardımcı olan çok tercih edilen egzersiz türleridir.

Ruh sağlığını geliştirir

Diğer sporlar veya egzersiz formları gibi su sporları da vücut için iyidir. Ayrıca, akıl için de iyidir. Suyun sakinliği; stres, anksiyete ve depresyonu azaltır. Örneğin yüzmenin, hem erkeklerde hem de kadınlarda ruh halini iyileştirdiği kanıtlanmıştır.

Su sporları harika bir egzersiz biçimidir, çünkü bunlar hem bedene hem de akla yarar sağlar.