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Tansiyon ilaçlarının yerini ses dalgaları alacak

İngiliz Queen Mary Üniversitesi'nden araştırmacılar, böbreklerdeki sinir hücrelerini yoğun ses dalgalarıyla yakarak hipertansiyonu tedavi etiklerini duyurdular.

09 Nisan 2019 Salı 09:37
Tansiyon ilaçlarının yerini ses dalgaları alacak
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İngiltere'de araştırmacılar, 140 gönüllü tansiyon hastasının böbreklerindeki sinir hücrelerini yoğun ses dalgalarıyla yakarak hipertansiyonun tedavisini mümkün hale getirdiğini öne sürdü. Yüksek tansiyon problemi ortadan kalkan hastalarda, kalp krizi ve felç riski de neredeyse yan yarıya düştü. 

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Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin konferansında, 60 dakika süren terapiyle, hastaların yüzde 60'ında başarılı sonuç elde edildiğini ve yüzde 30'unun artık tansiyon ilaçlarının hiç birini kullanmasına gerek kalmadığı söylendi.

Circulation dergisinde yayımlanan araştırmada 'böbrek denarvasyonu' denilen tedavinin sinir hücrelerini öldürerek beyin ve böbrek arasındaki bağlantıyı azalttığını, bunun da tansiyonun yükselmesini yavaşlattığı belirtiliyor.

KOMPLİKASYONU YOK

Araştırmaya çeşitli ülkelerden katılan gönüllülerin hiçbirinde tedavi boyunca veya sonrasında sağlığı tehdit eden herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Yeni tedavi yöntemiyle, baş dönmesi, baş ağrısı, ishal ve yorgunluk gibi yan etkileri bulunan tansiyon ilaçlarının kullanılmasına gerek duyulmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tansiyon IlaçlarıHaberKKTC
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