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Tatil dönüşü uyku düzeninde 'kırmızı alarm'

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Yetkin, "Tatil dönüşü herkesin sadece bireysel değil, toplumsal olarak da adeta bir 'kırmızı alarm' dikkatiyle uyku düzeni için gerekli önlemleri alması gerekiyor" uyarısı yaptı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:27
Tatil dönüşü uyku düzeninde 'kırmızı alarm'

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Yetkin, uyku bozukluklarının dikkat eksikliğine ve iş kazalarına neden olabildiğini belirterek, “Tatil dönüşü, herkesin sadece bireysel değil, toplumsal olarak da adeta bir ‘kırmızı alarm’ dikkatiyle uyku düzeni için gerekli önlemleri alması gerekiyor.” dedi.

Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Yetkin, yaptığı açıklamada, uykunun insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Sağlıksız uykunun iş ve trafik kazalarına, birçok rahatsızlığa neden olabildiğini aktaran Yetkin, bilimsel verilere göre, trafik kazalarında 6 saatin altındaki yetersiz uykunun kaza riskini yüzde 30, uykuda solunum bozukluklarını ise yüzde 120 artırdığının görüldüğünü ifade etti.

Trafik kazalarında kalp krizi vakalarına sık rastlandığını vurgulayan Yetkin, uyku bozukluklarının aşırı kilo ve şeker hastalığı gelişme riskini yüzde 30-40 artırdığını bildirdi.

Uyku bozukluğunun bağışık sistemini olumsuz etkilediğini, ruhsal bozuklukları dört kat artırdığını anlatan Yetkin, tatilde bozulan uyku düzeninin ardından zorlu bir süreç yaşandığını dile getirdi.

Tatile çıkan ve dönenlerin yola çıkmadan önce yeterli uyku depolaması gerektiğine değinen Yetkin, “Tatil dönüşü işbaşı yapacak vatandaşlarımızın tatilde bozulan uyku düzeni nedeniyle işe adaptasyon ve dikkat sorunları yaşayabilir.” dedi.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Tatilin rahat günlerinden sonra yeniden çalışma temposuna hazırlanmak ve uykuyu yeniden düzenlemek gerektiğini vurgulayan Yetkin, şöyle konuştu:

“Yapılan araştırmalar kötü uykunun, hijyen ve uyku bozuklukları gibi önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koymakta. Veriler uykunun, hayatta kalmamız ve sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu göstermekte. Tatil dönüşü, herkesin sadece bireysel değil, toplumsal olarak da adeta bir ‘kırmızı alarm’ dikkatiyle uyku düzeni için gerekli önlemleri alması gerekiyor. Uyku boşa geçen bir zaman değildir. Her dakikası önemlidir. Sabah erken düzenli bir kalkış saati belirleyin. İhtiyaç duyduğunuz uyku süresinin akşam karanlıkta alınmasını sağlayın. Akşam yatma saatlerinden en az iki saat önce yorucu işlerden kaçının. Gün içinde düzenli egzersiz yapın. Akşam saatlerinde kafeinli, kolalı içeceklerden uzak durun. Yatma saatlerine yakın ağır yemek yemeyin.”

Sinan Yetkin, Türk Uyku Tıbbı Derneği’nin 2-6 Ekim’de İstanbul’da “20. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi” düzenleyerek, uyku sağlığına ilişkin verileri paylaşacağını sözlerine ekledi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Uyku DüzeniSağlık
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