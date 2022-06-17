Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Bu ilki değil... 500 Bin Euro ile ülkeye girmek istedi!
Bu ilki değil... 500 Bin...
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Ercan'da uyuşturucu!
Ercan'da uyuşturucu!
Zorla eve girip 71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...

Tek malzeme ile gözenekleri gideren maske

Gözenek görünümü oldukça rahatsız edici olabiliyor. Zamanla genişleyen gözenekleri küçültmek için çeşitli cilt bakımları uygulanıyor. Gözenekleri küçültmek adına cilt temizliğini ve bakımını aksatmamak gerekiyor. Evde yapacağınız doğal maske ile gözenek görünümünü hiç olmadığı kadar azaltabilirsiniz.

17 Haziran 2022 Cuma 22:23
66 Okunma
Tek malzeme ile gözenekleri gideren maske
banner48

Gözenekler cildin nefes almasını sağlayan küçük kanallardır. Normalde görünmeyen gözenekler zamanla genişleyerek istenmeyen görünümlere sebep olabilmektedir. Geniş gözenekler içerisine dolan kir, yağ ve makyaj kalıntıları çeşitli cilt problemlerine yol açmaktadır. Bu nedenle gözeneklerin sıkılaştırılması ve düzenli olarak cilt temizliğini yapmak gerekmektedir. Gözenek görünümü için doğal maskeleri deneyerek cilt bakım rutininize cilt toniğini ekleyebilirsiniz.

GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRAN MASKE TARİFİ

Bir yumurtanın akını iyice köpük haline gelene kadar çırpın. Çırptığınız yumurta akını temizlenmiş cildinize uygulayın. 15-20 dakika bekleyin. Cildinizi bol su ile yıkayın. Bu maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Viagra’yla benzer faydaları olan inanılmaz besinler
Viagra’yla benzer faydaları olan inanılmaz besinler
Kanser hücrelerini yok ediyor, toksinleri vücuttan atıyor!
Kanser hücrelerini yok ediyor, toksinleri vücuttan atıyor!
Yaz aylarında kadınları bekleyen en büyük tehlike
Yaz aylarında kadınları bekleyen en büyük tehlike










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim