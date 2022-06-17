Tek malzeme ile gözenekleri gideren maske

Gözenekler cildin nefes almasını sağlayan küçük kanallardır. Normalde görünmeyen gözenekler zamanla genişleyerek istenmeyen görünümlere sebep olabilmektedir. Geniş gözenekler içerisine dolan kir, yağ ve makyaj kalıntıları çeşitli cilt problemlerine yol açmaktadır. Bu nedenle gözeneklerin sıkılaştırılması ve düzenli olarak cilt temizliğini yapmak gerekmektedir. Gözenek görünümü için doğal maskeleri deneyerek cilt bakım rutininize cilt toniğini ekleyebilirsiniz.

GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRAN MASKE TARİFİ

Bir yumurtanın akını iyice köpük haline gelene kadar çırpın. Çırptığınız yumurta akını temizlenmiş cildinize uygulayın. 15-20 dakika bekleyin. Cildinizi bol su ile yıkayın. Bu maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

