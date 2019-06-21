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Telefona bakmaktan ensemizde boynuz çıkıyor

Yoğun telefon kullanımı, gençlerin iskelet yapılarında da değişikliklere yol açıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 10:16
Telefona bakmaktan ensemizde boynuz çıkıyor

Avustralya’daki Sunshine Coast Üniversitesi’den Dr. David Shahar ve Prof. Mark Sayers isimli iki bilim insanının, 18-30 yaş arasındaki 218 kişinin röntgen çekimlerini inceleyerek yürüttüğü araştırmada, bu kişilerin neredeyse yarısının kafatası şeklinin yoğun cep telefonu ve tablet kullanımına bağlı olarak ‘değiştiği’, boynuzumsu bir çıkıntıya benzediği belirtildi. Araştırmaya göre, gününün büyük kısmında teknolojik aletlere kafasını eğerek bakan gençlerin, kafatasındaki oksipital kemik denen bölge, görünür şekilde belirginleşmeye başlıyor. Her 4 gençten birinde görülen bu durum, dijital ekranlar karşısında geçirilen süreyle ilgili endişelere bir yenisini daha ekliyor.

10 YILDIR GÖZLEMLENİYOR

Bilim insanı Shahar, 20 yıldır klinik tedavi uzmanı olduğunu belirterek “Ancak sadece son 10 yıldır hastalarımın kafatasındaki büyümeyi gözlemliyorum” dedi. Ensenin üstünde sivrilen 10-30 milimetre arasında değişen çıkıntıya, ‘dış oksipital kabartı’ deniyor. Dış oksipital kabartıya, taşınabilir dijital cihazlar yaygınlaşmaya başlamadan önce daha çok yaşlı insanlarda rastlandığı, gençlerde ise oldukça nadiren rastlandığı belirtiliyor. Kafatasındaki çıkıntının, iskelet yapısında uzun süre baskıya maruz kalmış kişilerde rastlanması hesaba katıldığında, uzun süre cep telefonu ekranına bakmanın da benzer etkiyi yarattığı söylenebilir.

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