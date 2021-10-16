Tinnitus nedir ve nasıl teşhis edilir?

Merhaba değerli okur severler

Sizlere bugün bahsedeceğim konu Tinnitus’un teşhisi olacaktır.

Tinnitusu iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor.

Tinnitus, sübjektif (kendinizin duyduğu) ve objektif (teşhis amaçlı incelemede doktorun işitebildiği) olarak ikiye ayrılır.

Subjektif tinnitus çok daha yaygındır ve ağrı gibi, yalnızca bireyin yaşadığı tamamen öznel bir duyumdur.

Objektif tinnitus daha az görülür ve kan damarları veya kulağa yakın kaslar tarafından üretilen seslerden kaynaklanır ve muayene eden kişi tarafından sıklıkla bir stetoskop ile objektif olarak duyulabilir.

Objektif kulak çınlaması, dikkat gerektiren bir bozukluğu yansıtabileceğinden, tıbbi müdahale açısından daha fazla ilgilidir.

Subjektif tinnitus kişilere konsantrasyon kaybı, uyku bozukluğu gibi durumlar yaratabilir. Hemen gözünüzü korkutmasısın çünkü bu algı kişiye göre değişmektedir. Örneğin kimisinde aralıklı ve şiddeti düşük bir ses oluşurken kimisinde düzenli oluşmaktadır. İşitilen ses bu duruma göre kişinin bireysel aktivitelerine katılımını engelleyebilir veya engellemese bile yaşamını zorlaştırabilir.

İşte bu noktada doktorunuz öncelikle belirtilerinize dayanarak size kulak çınlaması teşhisi koyacaktır. Ancak,semptomlarınızı tedavi etmek için doktorunuz kulak çınlamanızın altta yatan başka bir durumdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için ek testler isteyebilir,telaşlanmayınız. Bir Odyolog ile görüşmeniz ve bu durumunuz için gerekli tanı ve tedavi programını oluşturmasını gerçekleştireceksiniz.

Odyolog tarafından yapılacak testler:

Odyometri testi

Test sırasında, sizi ses geçirmeyen bir odaya alırlar ve ardından kulaklarınıza bir kulak üstü kulaklık takılır ve test öyle başlar. Bu sırada size verilen bir buton sayesinde ses duydukça butona basıp yanıt vermeniz gerekmektedir. İlk test bittikten sonra birde kemik yollarınızı ölçecek özel bir kulaklı takılarak kemik yollarınız ölçülür ve iki test bitince konuşma testlerine geçilir. Konuşma testlerinde ise sizden size söylenen kelimeleri duyduğunuz şekilde tekrar etmenizi isterler ve bu test bataryasının ilk adımı bitmiş olur. Test içinde kalın ve ince frekanslı sesleri en iyi duyduğunuz şiddet belirlenir.

Bu, kulak çınlamasının olası nedenlerini ekarte etmeye veya belirlemeye yardımcı olabilir.

Odyoloğunuz, kulaklarınızda duyduğunuz sesin yaklaşık frekansını belirlemesine yardımcı olacak bir perde eşleşme testi yapar. Bu sırada size ince ve kalın frekanslı sesler vererek kulak çınlamanızın perdesini diğer seslerle karşılaştırarak ister.

İnsanların kalın sesleri değil, ince sesleri duyması daha yaygındır.

Algılanan ses yüksekliğini belirlemek için görsel bir analog ölçek. Tinnitus genellikle eşleşen desibel seviyesinden çok daha yüksek sesle algılanır. Sıfırdan 10'a kadar bir ölçekte, ses yüksekliğini ölçeklendirmeniz istenecektir. Hastaların yaklaşık yüzde 70'i altı veya daha yüksek bir ses yüksekliği değeri bildirecektir.

Timpanometri testi

Orta kulakta oluşabilecek patolojileri belirlemektedir. Test esnasında kulağınıza kulaklık benzeri bir parça yerleştirilir ve basınç eşliğinde ince bir ses yollar. Bu sırada sizden yutkunmamanızı ve konuşmamanızı isterler. Bu sayede orta kulak efüzyonlarını, kulak zarı sertliğindeki değişiklikleri, östaki tüpünün neden olduğu değişiklikleri veya stapedial kaslarını değerlendirir ve sonuca gitmemize yardımcı olur.

Hareket testi

Doktorunuz sizden gözlerinizi hareket ettirmenizi, çenenizi sıkmanızı veya boynunuzu, kollarınızı ve bacaklarınızı hareket ettirmenizi isteyebilir. Kulak çınlamanız değişirse veya kötüleşirse, tedavi gerektiren altta yatan bir bozukluğun belirlenmesine yardımcı olabilir.r

Tinnitus günümüzde çok rastlanan bir semptomdur kimi umursamaz kimi ise katlanamaz. Bu semptom ile karşılaşmayı azaltmak için yapmamız gereken en önemli adım işitme sağlığımızı korumak bunu da gürültülü ortamlarda bulunduğumuz süreyi azaltarak başlayabiliriz.

İşitme sağlığınız sizi hayatın içinde tutar, İşitmenizi koruyun hayattan kopmayın.