Topuklu Ayakkabı Giymenin 15 Altın Kuralı

Şık görünse de bu tür ayakkabılar ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bilinçli ayakkabı seçimi ise yaşam süreci içinde oluşabilecek bazı sağlık problemlerini engelleyebiliyor. Ayak sağlığı için, öncelikle ayağın şekline uygun ayakkabılar seçmeye özen göstermek gerekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, yüksek topuklu ayakkabılardan vazgeçmeden nasıl sağlıklı kalınabileceğini anlattı.

5 cm topuk, spor ayakkabının rahatlığını sağlıyor

Sağlık açısından en ideal ayakkabı yaklaşık 5 cm yüksekliğinde topuğu olandır. Ayakkabıyı, topuk yüksekliğinin yanı sıra ideal yapan özelliği ön kısmının parmakların rahat edebileceği genişlikte olmasıdır. Böyle bir ayakkabı spor ayakkabısı kadar sağlıklıdır. 8 cm’den uzun topuklu, sivri uçlu bir ayakkabı ise uzun süreli kullanıldığında bel, kalça, diz, ayak bileği ve ayağın ön kısmında anormal yüklenmelere neden olur.



8 cm’den yüksek topuk postürü bozuyor

Kollar, bacaklar ve başın yer çekimine göre bir pozisyonu vardır. 8 cm’den yüksek topuğu olan bir ayakkabı postürü bozarak dizlerin ve kalçanın hafif bükülmesine, belin öne doğru kamburlaşmasına ve belin normal olan çukurluğunun artmasına neden olur. Belde, kalçada, dizde, bacak kaslarında, ayak bileğinde ve ayağın ön kısmında postür bozukluğundan kaynaklanan anormal kuvvet yoğunlaşması ise çeşitli hastalıklara yol açar.



Kas kısalmalarına yol açmasın!

Anormal yüklenme yerlerinde kas kısalmaları olur. Örnek olarak; bel çukurluğu artınca belin arka kasları; kalçanın yükü arttığı için ise kalçayı büken kaslar, en önemlisi de bacak kasları kısalır. Bu kısalma, eklem hareketlerinin fizyolojik genişliğini azaltır. Eklem esnekliğinin azalması eklem kıkırdağına anormal yük bindirerek kireçlenmeye neden olur. Özellikle bacak kaslarının kısalarak ayak bileği eklemine yük bindirmesi ayak tabanında bulunan zarı kısaltır, topuk ağrılarına yol açar.



Sinir hasarına neden olabilir

Sürekli topuklu ayakkabı giyme sonrasında ayak parmaklarında pençeleşme görülebilir. Pençeleşme sonucunda ayak parmak sırtlarının ayakkabıyla çok sık teması bu bölgelerde nasır oluşumuna yol açar. Önleri çok dar ayakkabılar ise başparmak çarpıklıklarını meydana getirir. Ayrıca ayağın önde sıkışması, parmakların dar bir alanda birbirlerine doğru itilmelerine neden olur ve parmak arasından geçen parmak sinirlerinin sıkışmasıyla sinir hasarına zemin hazırlar. Bu bölgede Morton Nöroması denen sinirde kalınlaşma, ayak önünde uyuşma ve ağrı ile belirti veren rahatsızlıklara neden olur.



Topuklu ayakkabıyla da sağlıklı ayaklar mümkün…