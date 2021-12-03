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Uğur Şahin'den Omicron varyantı açıklaması

BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci, dünyayı endişelendiren Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Şahin, Omicron varyantının başak proteininde sahip olduğu mutasyonlar nedeniyle aşılı kişileri enfekte edebileceğini ancak, ciddi hastalığa neden olabileceğinin olası görünmediğini söyledi.

03 Aralık 2021 Cuma 12:52
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Uğur Şahin'den Omicron varyantı açıklaması
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ABD'li Pfizer firmasıyla birlikte corona virüse kaşı bir mRNA aşısı geliştiren Alman BioNTech şirketinin kurucuları olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Reuters tarafından düzenlenen çevrimiçi konferansta konuşuyor.

Uğur Şahin'in açıklamalarından satır başları;

"Çok sayıda uğramış bir mutasyona uğramış bir varyanta sahibiz. Omicron'un antikorlardan kaçabileceğini düşünüyor. Aşılanmış insanları ve daha önce Covid geçiren insanları enfekte edebilir. Bu durum açık. Ama yeni varyantın, aşılı insanlarda ciddi hastalığa neden olabileceği açık değil.

Aşıların insanları ciddi hastalığa karşı koruyacağını umuyorum.

Şu anda, yeni varyantın gerçek dünyadaki sonuçlarının birkaç haftaya çıkmasını bekkliyoruz. 

En önemli gerçek şu ki aşıların tüm varyantların neden olduğu ciddi hastalığa karşı koruma sağlayacak düzeyde. Ancak, Pfizer/BionTech aşısını gerekirse uyarlayıp gelecek yıın başında piyasaya sürebiliriz."

Var olan güçlendirici aşıların uyarlamak için yeterli vakte sahibiz. Şu anda gelmesi beklenen bir sürü veri var. Durumun ne kadar acil olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. 

Birkaç hafta önce Senegal'deydik. Ortak olduğumuz şirketlerle aşının yoksul ülkelere dağıtımı hakkında konuştuk. Yoksul ülkelerde dağıtımı kolaylaştıracak teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. 2022'ye buralardaki üretim tesislerimizin inşasını bitirmeyi hedefliyoruz. 

Yeni teknolojiler ile bu ülkelerdeki aşı dağıtımını hızlandıracağımızdan eminiz.

Kişisel olarak, çözümler arıyorum. mRNA aşısını geliştirmek için 10 yıldır çalışıyoruz. Üretimizin en yüksek kalitede olması için 50 bin tane adımdan geçiyor. ABD ve Avrupa'daki deneyimli ortaklarımız bunun için çalışıyor. "

Bu yılın sonuna kadar  bir milyar doz aşıyı , gelecek yıl ise bir milyar dozu daha gelişmekte olan ülkelere göndermeyi planlıyoruz."

Özlem Türeci'nin açıklamalarından satır başları;

"Yoksul ülkelere ve kırsal alanlara aşı göndermek bizim en büyük hedeflerimizden biri. Yoksul ve gelişmekte olan ülkere özel çözümler üretmeye çalışıyoruz.

Çözüm çabalarımız, uçakları ve drone'ları içeriyor."

Anahtar Kelimeler:
Uğur ŞahinOmicron Varyantı
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