ÜLSER VE BESLENME

Merhaba sevgili okurlar,

Bugün sizlere pek çok kişide gözlenen ve yaşam kalitesini düşüren ülserden ve beslenme ile olan ilişkisinden bahsetmek istedim. Peki, ülser nedir? Neden oluşur? Belirtileri nelerdir? Ve ülseri olan kişiler beslenmelerinde nelere dikkat etmelidir? Kısaca söz edelim.

Ülser; sindirim sistemini oluşturan yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağında meydana gelen aşınmalar sonucunda oluşan yara anlamına gelmektedir. Midenin iç yüzeyini kaplayan mukozanın (mide zarının) aşınması sonucu oluşan hastalık ise mide ülseri olarak bilinmektedir.

Ülser gelişiminin en büyük nedeni “Helicobacter pylori” adlı bir mikroptur. Ancak zamanında iyi tedavi edilmeyen gastrit, karaciğer yetersizliği, kalp rahatsızlıkları, sinir, stres, genetik yatkınlık, sindirimi zor olan besinlerin fazla tüketilmesi, sigara, çay, kahve, alkol veya asitli içecekleri aşırı tüketmek ya da bazı ilaçları uzun süre kullanmak mide ülserinin gelişmesini sağlayan diğer etkenler arasındadır.

En sık rastlanan ülser belirtileri arasında karnın üst kısmında yanma, mide ağrısı, kusma ile gelen rahatlama, şişkinlik, gaz, hazımsızlık, iştah kaybı ve kilo kaybıdır.

Ülser hastaları için genel beslenme tavsiyelerinden ve dikkat etmeleri gereken noktalara değinecek olursak;

1.Öncelikle kişiler yeterli ve dengeli beslenmeli ve her öğün arası 2-3 saat geçmesi gerekmektedir.

2.Ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar konstipasyona (kabızlık) neden olabileceği için posa açısından zengin besinler tüketilmelidir.

3.Acılı ve çok baharatlı besinlerden uzak durulması gerekmektedir.

4.Asitli içeceklerin tüketimine dikkat edilmelidir.

5.Paketli gıdalardan, kızartılmış besinlerden, alkol ve sigara tüketiminden kaçınılmalıdır.

6.Kahve ve çay tüketiminde aşırıya kaçınılmamalıdır.

7.Salamura edilmiş besinler ve turşu gibi fermente edilmiş besinlerin tüketimi gastrik mukozaya zarar vereceği için tuzlanmış ve fermente edilmiş besinlerden uzak durulmalıdır.

8.Yemekler yavaş tüketilmeli ve iyice çiğnenmelidir.

9.Yemekler çok sıcak ya da çok soğuk tüketilmemelidir.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.