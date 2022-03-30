Uyumadan 2 saat önce...

Karanfil, sadece görünümü ile değil kokusu ve lezzetiyle de hayranlık uyandırıyor. Syzygium aromaticum ağacından elde edilen karanfil bitkisi, mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz baharatlardan sadece biri. Eşsiz tadı ve kokusuyla da öne çıkan şifa deposu karanfil, içerisinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa sayısız fayda sağlıyor.

DOĞAL İLAÇ KARANFİL

Hemen hemen herkes tarafından bilinen en doğal ilaçlardan biri olan karanfil bitkisinin kendisi kadar yağının da faydaları saymakla bitmiyor.

Kullanımı Osmanlı Devleti’ne kadar dayanan karanfil yağının, o dönemlerde ameliyatlarda sakinleştirici olarak kullanıldığı biliniyor.

Güçlü bir antiseptik etkiye sahip olan karanfil yağı, eklem ağrılarından şeker hastalığına, kanserden diş iltihabına kadar birçok rahatsızlığı gidermeye yardımcı oluyor.

En bilinen faydası diş ağrılarına iyi gelmek olan bu yağ, ağrı kesici ilaçlarda ham madde olarak kullanılıyor.

Pek çok kullanım alanı olan karanfil yağının faydalarını sizler için derledik. İşte karanfil yağının faydaları ve yapılışı...

KARANFİL YAĞININ FAYDALARI

Karanfil yağının en bilinen özelliği, diş bakımı ve diş ağrıları için kullanılmasıdır.

Ağızda biriken mikropları temizleyerek ağız bakımını yapmanıza yardımcı olur.

Ağız kokusunu giderir.

Eklem, kas ve romatizma ağrılarına iyi gelir.

Eklemlerdeki şişkinliklerin geçmesine yardımcı olur.

Şiddetli baş ağrılarına neden olan iltihaplanmaları giderir.

Stresi ve zihin yorgunluğunu alır ve baş ağrılarını dindirir.

Hindistan cevizi yağı ya da jojoba yağı ile beraber kullanıldığında sivilce ve aknelere kesin çözüm sağlar.

Enfeksiyon tedavilerinde önerilir.

Vücutta meydana gelen yaralar, mantar enfeksiyonları, böcek sokmaları ile oluşan iltihapları gidermeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Virüslere karşı vücuda direnç sağlar.

Beynin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlar.

Hafıza problemi olan kişilere faydalı olduğu bilinir.

Geciktirici etkisi ile cinsel performansı artırma özelliği taşır.

Sindirimdeki sinir hücrelerini uyararak besinlerin sağlıklı bir şekilde emilimini sağlar.

İçerisindeki çözücü maddeler sayesinde uyku problemine iyi gelir.

Tümörlerin büyümesini durdurmaya yardımcı olur ve kanser hücrelerinde hücre ölümünü destekler.

Uyarı: Cinsel gücü artırdığı söylenen karanfil yağı, cinsel organa sürülmez. Bu yağ cilde uygulanırken başka yağlarla birlikte kullanılması gerekir çünkü uyuşturucu etkisi bulunur.