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Uzamayan yıpranmış saçlara basit çözüm

Şekillendirici aletlere maruz kalan saçlar zamanla doğal nem dengesini kaybeder ve yıpranarak parlaklığını kaybeder. Yıpranmış ve hasar görmüş saçlar zamanla uzamama gibi bir takım sorunlarla da karşılaşabilir. İşte yıpranmış ve uzamayan saçlar için bakım önerileri...

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:53
Uzamayan yıpranmış saçlara basit çözüm

Saçlar kadınlar için önemlidir. Kadınların güzelliğine güzellik katar ve daha çekici olmasını sağlar. Bakımsız saçlar yıpranmış görüntüsü ile hoş görünmezler. Saçların daha parlak, canlı ve sağlıklı olması için uygulayabileceğimiz hazır yöntemler kullanımı bıraktığında etkisini kaybetmeye başlayabilir. Yıpranan saçlarımızdan kurtulmak için zaman zaman uçlarından temizlettiğimiz saçlarımız uzamamaya başlar. Bazen saçımız o kadar kötü bir hal alır ki kısacık kestirme kararı bile alabiliriz. Uzamayan saçlarımız can sıkıcı bir hal almaya başlar. Her bir saç teli bir ay içerisinde belli bir miktar uzar. Uzama miktarı 1.25 cm olabilir. Saçlarımızın uzamasını beklemek yerine evde uygulayabileceğimiz pratik ve doğal yöntemlerle bu süreci kısaltabiliriz. Saçlarımız hızlı bir şeklide uzarken aynı zamanda yıpranmış saçlarımızı parlak, bakımlı bir hale getirmemiz mümkün. İşte evde gönül rahatlığı ile yapabileceğimiz yıpranmış ve uzamayan saçlar için bakım önerileri…

UZAMAYA YARDIMCI YAĞLAR

ZEYTİNYAĞI

Doğanın bir mucizesi olan zeytinyağı, yalnızca zeytinyağlı ve salatalarda değil saçlarda da etkili sonuçlar ile son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır. Zeytinyağı saçların uzamasını hızlandırır. Saçlara parlaklık verir ve gerekli nem oranını sağlar. Yıpranmış saçlarda onarıcı etkisiyle kepek sorununu da ortadan kaldırır.

Saçlarınıza yetecek miktarda zeytinyağını cezvede hafif ısıtın. Saç diplerinizden uçlarına kadar her bölgesine zeytinyağını sürün. Saçınıza bir duş bonesi veya streç film sararak maskenin etkisini arttırın. Bir saat sonra saçlarınızı ılık su ile durulayın. Bu uygulamayı haftada 1-2 defa yapabilirsiniz.

LAVANTA YAĞI

Esansiyel birçok yağ saçlar için besleyici ve onarıcı güce sahiptir. Lavanta yağı saçların uzamasına yardımcı olur ve kaybolan saçların yeniden çıkmasını sağlar. Lavanta yağı oldukça keskin bir yağdır. Bu nedenle bir miktar lavanta yağı ile zeytinyağı veya hindistan cevizi yağını karıştırabilirsiniz. Saç diplerinden uçlarına doğru sürerek bu karşımı saçınızda 1 saat bekletmeniz yeterli. Süre sonunda ılık su ile durulayabilirsiniz.

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