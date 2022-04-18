Uzman cevapladı: Covid-19’un beyne etkileri nasıl önlenebilir?

Express’te yayınlanan habere göre, dijital sağlık platformu Brain Health Network’ün Bilim ve Araştırma Etkisi Direktörü Prof. James Goodwin, uzun süreli Covid-19’un belirtilerinden biri olan beyin sisinin “uyuşuk hissetmeyi tanımlamak için kullanılan tıbbi olmayan bir terim” olduğunu açıkladı.

Goodwin, Covid-19 ve beyin sisi ilişkisi hakkında artık daha fazla şey bildiklerini söylüyor. Araştırmalar sonucunda Covid-19 virüsünün beyin hücrelerindeki mitokondriye zarar verdiğini tespit ettiklerini söyleyen Goodwin, “Virüs, enfeksiyon sırasında beyne kan-beyin bariyerinden giriyor” dedi.

Kan-beyin bariyerinin “beyni koruyan sıkıca kapatılmış kan damarlarından oluştuğunu” açıklayan Prof. Goodwin, “Virüs sivri ucuyla bu damarlara kilitlenir, hücrelerinin içinde çoğalır ve sonra beyne geçer. Vücuttaki iltihaplanma da bu bariyeri kırar ve bağışıklık sistemi ile iletişime daha fazla zarar verir” diye ekledi.

Profesör bunun önüne geçmek için bazı yöntemler sıraladı…

OMEGA-3 TÜKETMEK

Goodwin, bu duruma çözüm olarak sağlıklı beyin hücrelerini destekleyen besleyici yiyecekler yemeyi öneriyor. Örneğin, somon, uskumru, ringa balığı ve sardalya gibi balıklardan elde edilen Omega-3 yağ asitleri iyi bir seçenek. Diğer besleyici gıdalar arasında da “alfa-lipoik asit” içerdikleri için kırmızı et, kümes hayvanları, ıspanak, brokoli, fasulye, fındık ve tohumlar bulunuyor.

RAFİNE ŞEKERİ KESMEK

Beslenme söz konusu olduğunda, Profesör Goodwin şeker tüketimine karşı da tavsiyelerde bulunuyor. “Şaşırtıcı bir şekilde, beyindeki belirli nöronlar, şeker seviyelerinde ani bir artışı hissedebilir ve mitokondrileri hızla şekil ve yapı değiştirir, bu da Tip 2 diyabet gibi derin genel metabolik değişikliklere yol açabilir” diyen Goodwin, rafine şeker tüketiminin azaltılmasının mitokondriler üzerindeki baskıyı ortadan kaldıracağını söylüyor.

ARALIKLI ORUCU DENEMEK

Aralıklı orucun da mitokondriyal ağ için faydalı olduğunu söyleyen profesör, “aralıklı oruç, hasarlı mitokondriyi çıkararak ve yeni hücrelerin üretimini tetikleyerek mitokondriyal ağı destekler” dedi.

SAUNA VE GECE UYKUSUNUN ÖNEMİ

Profesör Goodwin, beslenmenin yanı sıra egzersiz, sauna ve iyi bir gece uykusunun da beyin hücrelerini korumada rol oynadığını söylüyor. Araştırmalar, kas dokusunun sıcaklığının artmasının mitokondrinin etkinliğini artırdığını gösteriyor.

Goodwin, her seferinde 10 ila 15 dakika boyunca olmak üzere haftada iki ila üç kez saunaya gitmeyi önerip “Gevşeme ve meditasyon aynı zamanda mitokondrilerimizi sağlıklı tutmada rol oynayabilir, stres hormonları kortizolün psikolojik etkilerini azaltabilir” diye ekledi.