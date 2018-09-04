Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"

Omega-3 yağ asitleri, D vitamini gibi zengin içeriğe sahip olan balığın haftada en az 2 öğün tüketilmesi hem beden hem ruh sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle sofralardan eksik edilmemesi gereken balığın sağlığımıza kattığı birçok faydadan başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz.

KALP SAĞLIĞINI KORUR, YÜKSEK TANSİYON VE KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIR.

Yüksek miktarda Omega-3 yağ asitine sahip olan balık kalp sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Omega3 yağ asitleri kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) artırır. Kanın pıhtılaşmasını önleyerek akışkanlığı arttıran yağ asitleri kan basıncını düşürerek yüksek tansiyonu önler ve kalp yetmezliği riskini önemli oranda azaltır.

Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak balık tüketen bireylerin kalp krizi, kalp çarpıntısı ve kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir

BEYİNDEKİ GRİ MADDEYİ ARTTIRIR VE ALZHEİMER RİSKİNİ DÜŞÜRÜR.

Yaşlanmanın doğal sonuçlarından biri de kişiye bağlı olarak beyin fonksiyonunun bilişsel anlamda gerilemesidir. Ancak Alzheimer hastalığı gibi ciddi nörodejeneratif hastalıklar da yaşlanmaya bağlı olarak gelişebilir. Balık yağının ve Omega3 yağ asidinin faydalarından biri de Alzheimer riskini düşürmesidir.

Beynimizde, bilgiyi işleyen, hatıraları saklayan, bellek ve duyguları kontrol nöronları içeren temel fonksiyonel doku gri madde olarak adlandırılmıştır. Her hafta balık yiyen insanların beyin merkezlerinde daha fazla gri madde bulunduğu yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır.

DEPRESYONUN ÖNLENMESİ VE TEDAVİ EDİLMESİNE YARDIMCIDIR

Kalp hastalığı veya obezite kadar gündeme gelmiyor olsa da, depresyon günümüzde önemli sağlık sorunlarından biridir. Çok sayıda kontrollü araştırma, omega-3 yağ asitlerinin depresyona karşı faydalı olduğunu ve antidepresan ilaçların etkinliğini önemli ölçüde artırdığını da göstermiştir

Özellikle somon, uskumru ve ton balığı gibi yüksek oranda Omega3 yağ asitlerini barındıran balıkların depresyona karşı büyük fayda sağladığı yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır.

İNSÜLİN İŞLEVİNİ ARTTIRIR, DİYABETE KARŞI KORUMA SAĞLAR

Kaliteli protein kaynağı olan balık aynı zamanda Omega 3 yağ asidi içermektedir. Omega 3 diyabeti olmayan bireylerde insülinin işlevini arttırarak diyabete karşı koruma sağladığı gibi diyabet hastalarında oluşabilecek inflamasyonu önlemeye yardımcıdır.

Ayrıca balıktaki yüksek D vitamini içeriğinin vücudumuzun bağışıklık sistemine ve glikoz metabolizmasına olumlu etkisi görülmektedir.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR, SARI NOKTA HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR

Yaşa bağlı görme kaybı veya sarı nokta hastalığı olarak bilinen Makula Dejenerasyonu riskini azaltan Omega3 yağ asiti ve balık yağı görme ve göz sağlığının korunmasında için önemli bir yere sahiptir.

Bununla birlikte balık etinde bulunan A vitamini gözler için oldukça faydalıdır. Yaşa bağlı göz rahatsızlıklarının en aza indirilmesinde etkilidir.

ÇOCUKLARDA BEDEN VE ZEKÂ GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAR, ASTIM HASTALIĞINDAN KORUR.

İnsan vücut ağırlığının yaklaşık %4’ünü oluşturan mineraller, çocukların büyüme ve sağlıklı gelişim için son derece önemlidir. Bebek ve çocuklarda zekâ gelişimini destekleyen balığın bileşimindeki DHA, görme ve nörolojik gelişimin sağlıklı bir biçimde gelişmesinde son derece etkin rol oynar.

Bol miktarda içerdiği fosfor ve kalsiyum yönüyle, kemik ve diş gelişimine önemli katkı sağlayan balık, özellikle çocuklarda nefes darlığı şeklinde kendisini gösteren astım hastalığının önlenmesinde de oldukça etkilidir.

SPORCU SAĞLIĞI VE KAS GELİŞİMİNE YARDIMCI OLUR, SAKATLIK RİSKİNİ EN AZA İNDİRİR.

Vücutta steroid hormonu gibi işlev gören D vitamini yönünden de zengin olan balık, kemik kas ve diş gelişimi için önemli bir besindir. Kemikler, ihtiyacı olan kalsiyum ve fosforu D vitamini sayesinde alabilir.

Sporcuların yorgunluktan kurtulmasına ve kas rejenerasyonuna yardımcı olarak son derece faydalı besinler içerir. Çoğu yağlı balıkta oldukça belirgin olan D vitamini ve omega-3 yağ asitleri, kasların çok zorlanması sonucu oluşabilecek sakatlık ve incinme riskini azaltan doğal bir anti-enflamatuar olarak görev yapar.