Uzmanlardan aşıda 6 ay uyarısı

Uzmanlar, Covid aşısı olduktan 6 ay sonra koruyuculuğun düştüğünü belirtiyor.

Konuyla ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, bir açıklama yaptı.

Ülkede halen ülkede günlük vaka ve ölüm sayıların yüksek olduğunu söyleyen Aydın, “Ölümlerin hala 200 civarında devam ettiğini görüyoruz. 5 günde 1000 kişi ölüyor. Bu çok ciddi bir sayıdır" dedi.

Aydın, pandeminin henüz önüne geçilemediğini belirterek, "Bunun tek silahının aşı olduğunu söylüyoruz. Ancak aşılamada istediğimiz sayılara ulaşabilmiş değiliz. Şehrimizde hedeflenen kişilerden 100 binin üzerinde bir sayıda vatandaş hiç aşı olmadı. Bu şekilde devam edersek pandemiyle mücadelemiz çok daha zorlaşacak demektir” diye konuştu.

"BİR DOZ HİÇBİR İŞE YARAMAZ"

Aşı olanların da 6 aylık sürelerinin doluğu uyarısında bulunan Aydın, şunları kaydetti:

"Korunma süremiz her geçen gün aleyhimize doğru işliyor. Antikor düzeyimiz düşüyor ve korunmamız azalıyor. Bir defa aşı olmamız hiçbir işe yaramaz. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına uygun şekilde aşılanmamız gerekiyor. Aşı haritasında, son 6 ay içerisinde yapılan aşı sayısı, aşıları tam olanların sayısı ve aşılanmamış kişiler olarak verilmesi gerekiyor. 6 aydan önceki aşıları saymayacağımıza göre, onları aşılanmamış kişi olarak saymalıyız. Başka türlü bu mücadeleyi kazanamayacağız."

"BÖYLE DEVAM EDERSEK 1 AYDA İKİYE KATLANACAK"

Aşılanan kişi sayısının artmaması halinde bir ay içerisinde vaka sayısının ikiye katlanmasını beklediğini ifade eden Prof. Dr. Aydın, “Hastaneler artık kendi işini yapamaz oldu, sürekli pandemiyle uğraşılıyor. Rutin insan hayatını yürütecek işlerle uğraşmaktan çok salgınla uğraşıyoruz. Kısır bir döngüye girmiş bulunuyoruz. Bu kısır döngünün kırılması vakaların 10 ile 5 binin altına düşürülmesiyle mümkündür" ifadelerini kullandı.