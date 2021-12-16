Uzun Covid-19 hastalarının çoğu bir yılın ardından iyileşmedi

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışma, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra devam eden semptomları olan hastaların çoğunun, bir yılın ardından tamamen iyileşmediğini gösterdi.

Pandemi dünya genelinde yayıldıkça, giderek artan sayıda araştırma Covid'in yalnızca kısa vadede sağlık sorunlarına yol açmadığını, aynı zamanda uzun vadeli etkileri olduğunu da ortaya koydu.

Yeni çalışma ise, hastaneye yatıştan sonra semptomları devam edenlerin çoğunun, taburcu olduktan yaklaşık 12 ay sonra, yedi ay öncesindeki durumlarına göre çok az iyileşme yaşadığını gösterdi.

İngiltere Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmanın başkanlarından Dr Rachel Evans, "Her üç katılımcıdan sadece biri bir yılda tamamen iyileştiğini hissetti" dedi.

2 BİNİ AŞKIN KİŞİ İNCELENDİ

Bununla birlikte, çalışmaya Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 2 bin 320 yetişkin dahil edildi. Taburcu edildikten sonraki beş ay ile bir yıl arasında, nefes darlığı, yorgunluk ve ağrı gibi semptomların düzeyi çok benzer kaldı. Organ işlev bozuklukları, fiziksel işlev, bilişsel bozukluk ve "beyin sisi" gibi alanlarda çok az iyileşme görüldü veya hiç gelişme görülmedi.

Evans, "Ne yazık ki, hastaların taburcu olduktan beş ay sonraki durumu, bir yıl sonra da değişmedi” dedi.

HASTALAR 4 GRUBA AYRILDI

Diğer taraftan, bilim insanları katılımcıları yaşadığı semptomlara göre 4 gruba ayırdı: çok şiddetli semptomlar, şiddetli semptomlar, hafif semptomlar ve şiddetli beyin sisi ve diğer orta dereceli semptomları olanlar. “Hafif” gruptakiler ortalama dört semptom bildirirken, çok şiddetli gruptakiler yaklaşık 20 semptom bildirdi.

Evans, dört grubun tamamında, beş ay ile bir yıl arasında sağlık sorunlarından herhangi birinde çok az değişiklik bulduğunu veya hiç değişmediğini söylerken, katılımcılar tarafından doldurulan anketlerin sağlıklarında önemli bir düşüş olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

KADINLAR VE OBEZLERDE ŞİDDETLİ SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜ

Öte yandan çalışma, devam eden semptomların nedenini kanıtlayamıyor. Ancak, bilim insanları hastalarda zihinsel ve fiziksel bozuklukları iyileştirmeye yönelik yaklaşımlara olan ihtiyacı vurguladı.

Araştırmacılar ayrıca, kadın olmanın, obez olmanın ve kandaki belirli inflamatuar protein seviyelerinin yüksek düzeyde olmasının çok şiddetli semptomlarla bağlantılı olduğunu buldu. İnflamatuar proteinlerin bir kısmının şiddetli beyin sisi olanlarda da yükseldiği görüldü.

Leicester Üniversitesi'nde solunum tıbbı profesörü ve çalışmanın baş araştırmacısı Chris Brightling, uzun Covid’in bağışıklık tepkisinin bir sonucu olup olmadığını çözmeye çalıştıklarını ve iyileşmeye yardımcı olup olmadıklarını görmek için anti-inflamatuar ilaçların eklenmesinin test edilebileceğini söyledi.

Evans, kilo yönetimi ve yürüme mesafesinin iyileştirilmesinin olası müdahaleler olarak keşfedilecek diğer alanlar olduğunu sözlerine ekledi.

Evans, "Gerçekten iletmek istediğimiz kilit mesajlardan biri, hiçbirimizin uzun süredir Covid'in tek bir mekanizması ve tek bir tedavisi olduğunu düşünmediğimizdir. Hastaların kendi özel sorunlarını tanımlamasına ve ardından yönetimi buna göre hedeflemesine ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.