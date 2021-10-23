Vertigo ve Tedavi Yöntemleri

Merhaba sevgili okurlar… Bu haftaki yazımda bir çok kişinin yakındığı, özellikle mevsim geçişlerine bağlı hava değişimleriyle kliniğimize sıklıkla başvurulma sebebi olan vertigo (baş dönmesi)’dan bahsedeceğim…

Vertigo, hastanın kendisinin ya da çevresinin hareket illuzyonudur. Baş dönmesi ile ayni anlamda olan vertigo bir hastalık değil bir semptomdur.

Iç kulaktaki iltihaplanmalar ve normalde iç kulakta bulunması gereken küçük kristallerin oynaması, vertigonun sık rastlanılan nedenleri arasındadır.

Kas-iskelet sistemindeki bozukluklar, boyun bölgesindeki kas spazmları,düzleşmeler,fıtıklar, kireçlenme, migren, görme bozuklukları, işitme kayıpları vertigoyu tetikleyebilmektedir.

Vertigo ile birlikte mide bulantısı, kusma, terleme, baş ağrısı,işitme kaybı,kulakta çınlama gibi bulgular gözlenebilmektedir.

Hastaların hekimlere gitmesinin en sık nedenleri ise, baş dönmesi,denge bozukluğu gibi vestübüler yakınmalardır. Erişkinlerin %40 kadarının, yaşamları boyunca en az bir kez vestibüler yakınmaları olur. Bu yakınmalar genellikle yaşla birlikte artarak, 75 yaşından büyüklerde %50’ye ulaşır.

Uzun süreli baş dönmelerinde kalabalıktan rahatsız olmak, yüksekten korkmak, araç tutması, ışığa karşı hassasiyet ya da tamamen karanlıktan rahatsız hissetme en sonunda da dışarıya çıkmaktan korkarak sosyal izolasyon eşlik edebilir.

Vertigonun tedavisi nasıl yapılır?

Ani gelişen vertigo ataklarının tedavisinde , akut dönemde atakları kontrol altına almak en önemli ve birincil basamaktır. Ikinci basamak ise, iyileşmeyi hızlandırmak ve yeni atak oluşumunu önlemektir.

Tedavide ideal ilaç henüz bulunamasa da, kullanılan ilaçlar daha çok akut bulguları ve otonomik şikayetleri kontrol altına almayı hedefleyen semptomatik tedavi içindir.

Vertigo-vestibüler rehabilitasyon, özellikle iç kulaktaki kristallerin oynamasına veya boyun bölgesindeki problemlere bağlı gelişen baş dönmelerinde oldukça önemli olan egzersiz programlarını içermektedir.

Iç kulaktaki kristallerin hareketini azaltmak için manevralarla birlikte çeşitli baş ve göz egzersizleri uygulanabilmektedir. Vestibüler rehabilitasyon, göz hareketleri, denge egzersizleri, postür(duruş) egzersizleri, kas tonusu ve dikkatten sorumlu sistemi tedavi edebilmekte ve sistemin tekrardan regüle edlmesini sağlayabilmektedir.

Vertigo egzersizlerine çok yavaş başlanmalı, hız ve tekrar sayısı vucüt adapte oldukça yavaş yavaş arttırılmalıdır. Egzersizlere yatarak başlanmalı sonra oturarak, ayakta sabit ve hareket halinde uygulamalarla devam edilmelidir.

Vertigo tedavisinde denge egzersizleri çok önemlidir.

Tedavi süresince, boyun bölgesinde denge merkezine sürekli anormal ileti gönderen spazmotik kasların gevşetilmesi en büyük hedeftir. Bu amaçla, fizyoterapist eşliğinde , Tens, ultrason, sıcak uygulama, yüksek yoğunluklu lazer tedavisi ve beraberinde de denge merkezinin tekrar adaptasyonu için denge egzersizleri uygulanabilmektedir.

Fizyoterapi uygulamaları ve düzenli-kontrollü yapılan egzersizlerle birlikte baş dönmesi yakınmaları azaltılabilmektedir.