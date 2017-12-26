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Yanlış seçilen temizlik malzemesine dikkat!

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. t Yıldırım, "Nasıl çocuk olduktan sonra evdeki tüm kurallar değişiyorsa aynı şekilde çocukların sağlığı için temizlik kurallarının da değişmesi gerekiyor." dedi

26 Aralık 2017 Salı 18:31
Yanlış seçilen temizlik malzemesine dikkat!
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Temizlik malzemelerinin içeriği çocuklarınızın bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle temizlik malzemelerini seçerken bilinçli olunması gerektiğini belirten Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Yıldırım, aksi takdirde bazı temizlik malzemelerinin, dezenfekte işlemi gerçekleştirmediği gibi çocuklarda alerji, solunum yolu rahatsızlıkları, el-ayak-ağız hastalığı, cilt problemleri gibi bazı hastalıkları tetiklediğini ve bağışıklık sistemini de olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

DEZENFEKTAN KULLANMAK GERÇEKTEN DEZENFEKTE EDER Mİ?

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Dr. Ahmet Yıldırım seçilecek olan malzeme için tavsiyelerde bulunmak adına “Çocuğun yaşadığı her yerin dezenfekte edilmesi gerekmez ancak temizlik yaparken kullanılan ürünleri doğru seçerek hem temizliği hem de dezenfeksiyonu birlikte yapabilirsiniz. Biraz dikkatli bir tercihle hem çocuğunuzun sağlığına hem de çevre temizliğine katkı sağlayabilirsiniz. Geniş etki alanı olan, kokusuz, tüm yüzeylerde kullanılabilen, geride kalıntı bırakmayan ve doğayla dost ürünleri kullanın. Mümkün olduğunca tek bir ürünle birden fazla fayda sağlamayı hedefleyin. Böylece daha az ürün kullanmak zorunda kalırsınız. Bunun için mikrop, virüs, bakteri ve mayaları öldüren tek bir ürün kullanmak doğru olacaktır. Aynı zamanda kullanılan ürünün uzun süre etkili olması önemlidir. Böylece sık sık temizlik yapmak ve ürün kullanmak zorunda kalmazsınız. Temizlik ürünü alırken mutlaka içindekiler kısmına bakın. Ürünü inceleyerek alın. Yeni nesil, Hızlandırılmış Hidrojen Peroksit (AHP) içeren ürünler tercih edebilirsiniz. Bu ürünler hem insan hem de çevre sağlığına uygundur. Ürünlerin fıs fıs şeklinde kullanılabilenlerini alın. Bu şekilde daha az ürünle daha geniş bir alanı temizleyebilirsiniz” şeklinde konuştu.

TEMİZLİK MALZEMELERİ SAĞLIĞA NASIL ZARAR VERİYOR?

“Sülfirik asit, klor, amonyak gibi buharlaşan maddelerin ve çeşitli ev temizleyicilerinde bulanan bazı kimyasal maddelerin solunum yollarını etkilediği ve ciddi hasara yol açabileceği unutulmamalıdır” diyerek uyarılarına devam eden Dr. Yıldırım, “Doğru yüzey için doğru kimyasallar kullanılmadığında ya da temizlik için olması gerekenden yüksek miktarda yüzeye döküldüğünde çıkan buharı soluyan kişilerde, öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Temizlik yapılacak yüzeye uygun kimyasal temizleyici seçimi çocuklarımızın bu yüzeylere çok sık temas ettiği düşünülerek çok daha dikkatli yapılmalıdır. Uygun olmayan temizlik ürünlerinin kendi başına bir tehlike arz ettiği su götürmez bir gerçektir. Ailelerin bu konuda daha hassas ve seçici davranmaları çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

EVDE EVCİL HAYVAN VARSA…

Annelerin güzel koksun diye baskın kokulu ürünler seçtiğini, bunların çocuklarda alerji ve astımı tetiklerken, solunum yolu sorunlarına da yol açtığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Yıldırım annelere kokusuz ürün kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Çocuklu evlerde evcil hayvan beslenmesi durumunda daha da dikkatli olmak gerektiğinin altını çizen Dr. Yıldırım “Eğer alerjik bir sorun yoksa çocukların bir evcil hayvanla birlikte büyümesini tavsiye ediyoruz. Bu çocuk gelişimi için çok değerlidir ancak evde evcil hayvan olması durumunda dezenfeksiyona her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerekir. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklarla birlikte, onların taşıyacağı virüs ve bakterilere karşı en doğru yöntem evin dezenfekte edilmesidir. Yüzeylerde kullandığınız temizleyicinin ıslak kalmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen bir ürün olması önemlidir. Hayvanlar yerde yürür, yatar, sonra da kendilerini yalarlar. Kimyasal içeren ürünler onlar için çok zararlıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

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