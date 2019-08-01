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Yararları 4000 yıldan beri biliniyor... Birçok evde var!

Kekiğin faydaları nelerdir? Kekiğin besin değerleri ve vücuda yararları…

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:22
Yararları 4000 yıldan beri biliniyor... Birçok evde var!

Genel olarak kekik, immün ve solunum sistemlerinin yanı sıra sindirim, sinir ve diğer vücut sistemlerini desteklemede mükemmeldir. Aynı zamanda, sağlıklı kalmak söz konusu olduğunda ciddi bir güç merkezidir. Ferahlatıcı kokusu ve enfes tadı ile özellikle et yemeklerinin vazgeçilmezi olan kekiğin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

KEKİK HAKKINDA

Kekik (Thymus vulgaris), nane ailesine (Lamiaceae) ait bir bitkidir. Kuzey Afrika ve Akdeniz çevresindeki antik kültürler, aromatik ve tıbbi nitelikleri için düzenli olarak kekik kullanmıştır. Yunanlılar ve Romalılar kekik doldurdukları sular ile yıkanmışlardır. Bitki ve kekik yağı özleri banyo ve masaj yağları yapmak için; ayrıca hem yağ hem de kurutulmuş yaprakları tütsü olarak kullanılmıştır. Antik Roma’daki İmparatorların en sevdiği bitkilerden biri olan Kekik, bir öğünün parçası olarak tüketildiğinde zehirlenmeden korunabilecek şifalı ve koruyucu bir bitki olarak kabul edildi.

Doğada 350’den fazla çeşidi bulunan kekik, potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum, manganez ve selenyum bakımından oldukça zengindir. Ayrıca kekik; B vitamini kompleksi, beta karoten, A, C ve E vitaminleri, Omega 3 yağ asitleri, folik asit içermektedir.

KEKİĞİN BESİN DEĞERLERİ

100 g kekeikte aşağıdakiler bulunur:

Su: 65.11 g
Enerji: 101 kcal
Protein: 5.56 g
Toplam Yağ: 1.68 g
Karbonhidrat: 24.45 g
Lif: 14 g
Kalsiyum: 405 mg
Demir: 17.45 mg
Magnezyum: 160 mg
Fosfor: 106 mg
Potasyum: 609 mg
Sodyum: 9 mg
Çinko: 1,81 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 160.1 mg
Tiamin: 0.05 mg
Riboflavin: 0,47 mg
Niasin: 1.82 mg
B-6 Vitamini: 0.35 mg
Folat, DFE: 45 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 238 µg
A Vitamini, İÜ: 4751 İÜ
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0,47 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.08 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,53 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg

KEKİĞİN FAYDALARI

Kekiğin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kalbi korur

Kekik içindeki antioksidanların, minerallerin ve vitaminlerin zengin karışımı kalp üzerinde birçok önemli etkiye sahiptir, ancak potasyum ve manganez özellikle önemlidir. Potasyum bir damar genişleticidir, yani kan damarlarını gevşeterek ve kan basıncını düşürerek kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltabilir.

Boğaz ağrılarına iyi gelir

Kekik yağı, en güçlü, doğal antimikrobiyallerden biridir ve boğaz ağrısına karşı ciddi bir silahtır. Carvacrol içeriği, boğaz ağrısının giderilmesinde en önemli yağlardan biri olmasının temel nedenidir.

Yaraları iyileştirir

Kekik’te bulunan antiseptik bileşikler; karyofilen, kampen ve timol, yaraları enfeksiyonlara karşı koruyarak iyileşmeyi hızlandırmaktadır.

Sindirim sağlığını geliştirir

Kekiğin aktif bileşiklerden biri olan timol, peristaltik kas hareketlerini uyarır, böylece yiyecekler midede uzun süre tutulmaz. Bu bitkinin antispazmodik etkisi, bağırsak kramplarını rahatlatabilir ve malabsorpsiyondan kaynaklanan şişkinliği azaltabilir. Karminatif olarak da bilinen Kekik, gastrointestinal kanalda gaz oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve şişkinlikle mücadeleye yardımcı olan aşırı gazların uzaklaştırılmasını destekler.

Böbrek sağlığı

Düzenli olarak idrara çıkma normal böbrek fonksiyonlarını korumak için gereklidir. Kekik, hassas elektrolit dengesini bozmadan doğal bir idrar söktürücü olarak hareket ederken, çok fazla sıvının tutulmamasını sağlar.

Pırıltılı bir cilt

Kekik, antibakteriyel özelliği sayesinde cildi derinlemesine temizlemede oldukça etkilidir. Ciltteki bakterileri yok ederek cildin sıkılaşmasını sağlar. Ayrıca lekeleri gidererek cilde parlaklık sağlar.

Stresi azaltır

Kekikteki vitaminlerden (B6) birinin beyindeki stres hormonlarıyla doğrudan bağlantılı olan bazı nörotransmiterler üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Kekiğin beslenmenizde düzenli olarak kullanılması, ruh halinizi güçlendirmeye ve stresten kurtulmanıza yardımcı olabilir.

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