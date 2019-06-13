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"Yaz tatilinde çocukları dijital nesnelere emanet etmeyelim"

13 Haziran 2019 Perşembe 16:52
"Yaz tatilinde çocukları dijital nesnelere emanet etmeyelim"
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Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Di̇lci̇, yaz tatilinde çocukların dijital nesnelere emanet edilmemesi uyarısında bulundu.

Dilci, yaptığı açıklamada, yarın öğrencilerin yaz tatili sürecine gireceğini anımsatarak, karnenin çocukların hayatında başlangıç ve son olmadığını vurguladı.

Karnenin çocuğun kişiliği, karakteri veya hayattaki başarısının tek ve yegane ölçüsü olmadığını dile getiren Dilci, velilere karne üzerindeki verilerden hareketle çocuğu ezmemeleri ve rencide edici tutum içerisine girmemeleri önerisinde bulundu.

"ÇOCUĞA SORUMLULUKLAR VERİN"

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Çocuğu karnesiyle başka çocuklarla kıyaslamanın yanlış olduğuna işaret eden Dilci, şunları kaydetti:

"Karneyle çocuklar üzerinde oluşturulacak baskı, çocuğun hayatındaki belki de başaramayacağı duygusuna doğru bir yönelim oluşturacağı için belki de çocukta bir izdiham, bir çöküntü yaratacaktır. Yaz tatili ve karne sürecinde karneyi bir kenara koyarak gerçek hayatla çocuğu tanıştırmak, buluşturmak gerekir. Bu anlamda başta ev içerisinde rol model olarak ebeveynler, çocuklara karşı tutumlarında, söylemlerinde, eğilimlerinde dikkatli davranmalı ve ev içerisinde basit sorumluluk örnekleri verilmeli"

Çocukların organik yaşam biçimlerine yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dilci, aileler arası ziyarete önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

"DİJİTALLEŞME SIKINTILI BİR SÜREÇ"

Çocukların oyun oynamasına fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayan Dilci, şöyle devam etti:

"Tatil asla ve asla yeni formallenmiş sıkı eğitim sistemi gibi ya da gerçek eğitim sistemindeki eksikliklerin tamamlanması gibi düşünülmemeli. Gerçek manada dinlenmelerine fırsat verecek imkan ve ortamları sağlamalıyız. Bir başka sıkıntı da dijitalleşmenin getirdiği dünyada çocukları asla ve asla dijital nesnelere emanet etmeyelim, onların tekeline bırakmayalım. Çünkü dijitalleşme sıkıntılı bir süreç ve beraberinde çocukların kişilik ve karakter gelişimine, bilinçsel yazılımına olumsuz etkide bulunabilecek içeriklerden oluşmaktadır. Çocuğun yaratıcılık duygusunu ortadan kaldıran dijitalleşme beraberinde fiziksel ve kas sistemindeki olumsuz etkilerin yanı sıra hareketsiz yaşamın ve düşüncenin ipotekleşmesiyle beraber çocukları gerçek kimliğinden, gerçek düşünsel dünyasından uzaklaştırmaktadır. Bunun yerine daha doğal, daha insancıl, daha kucaklayıcı sosyal ilişkilerle ve yüz yüze ilişkilerle, organik, otantik yaşam biçimiyle ve geleneksel kültür kodlarımızdaki oyunlarla çocuklarımızı buluşturmak zorundayız."

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Anahtar Kelimeler:
Yaz Tatili
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