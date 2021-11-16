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Yeni pandemi kapıda

Çin'de egzotik evcil hayvan olarak ticareti yapılan ve yenen onlarca hayvan türü üzerinde yapılan yeni bir araştırma, "potansiyel olarak yüksek riskli" olarak kabul edilen 18 memeli hayvan virüsünü ortaya çıkardı. Bilim insanları, ülkenin ıslak pazarlarda satılan vahşi yaşam türlerinin Covid-19 dışındaki yeni bir salgını her an başlatabileceği konusunda uyardı. Araştırmacılara göre, en endişe verici olanı ise, küçük bir gece hayvanı olan misk kedilerinde bulunan bir virüs...

16 Kasım 2021 Salı 09:45
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Yeni pandemi kapıda
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Yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle dünyada beş milyonu aşkın kişi hayatını kaybetti ve 250 milyonu aşkın insan enfekte oldu. Aşılar sayesinde küresel salgın henüz kontrol altına alınırken, bilim insanlarından önemli bir uyarı geldi.

 Çin’deki hayvan pazarlarına ilişkin yeni bir çalışma her an yeni bir pandeminin ortaya çıkabileceğini gösterdi. 

71 VİRÜS BULUNDU

Avustralya'da yer alan Sydney Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Çin'de egzotik gıda olarak ticareti yapılan ve yenen hayvanların 71 tür memeli virüsü barındırdığı açıkladı. Bunlardan 18’inin hem insanlar hem de evcil hayvanlar için "potansiyel olarak yüksek riskli" olduğu bildirdi.

"İKİ YÖNLÜ VİRÜS TRAFİĞİ VAR"

Çalışmanın yazarlarından evrimsel biyolog Prof. Dr. Edward Holmes, "Bu çalışma, vahşi yaşam ticaretinin ve canlı hayvan pazarlarının neden gerçekleşmeyi bekleyen bir pandeminin kaynağı  olduğunu tam olarak vurgulamaktadır. Bulgularımız, aynı zamanda insanların virüslerini düzenli olarak diğer hayvanlara aktardığını da gösteriyor. Açıkça iki yönlü bir virüs trafiği var” dedi.

Bununla birlikte, Çin Ulusal Araştırma ve Geliştirme Programı tarafından desteklenen araştırma, kedi benzeri etoburların en tehlikeli virüsleri taşıdığını gösterdi. 

EN TEHLİKESİ MİSK KEDİSİ

Prof. Dr. Holmes, "Misk kedilerinden  insanlara sıçrayan başka bir virüs kolayca büyük bir salgın başlatabilir” dedi.

COVİD-19'UN KÖKENLERİ BELİRLENEMEDİ

Diğer taraftan, dünyadaki ilk Covid-19 vakası Aralık 2019'da Wuhan'da rapor edildi. Bilim insanları yaygın olarak yeni tip corona virüsün Wuhan’daki deniz ürünleri pazarında ortaya çıktığını düşünüyor. Ancak, Covid-19’un kökenleri henüz belirlenmedi. 

DSÖ-ÇİN ORTAK RAPORU YAYIMLANMIŞTI

DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Covid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, Covid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü.

Raporda, Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak" açıklamasını yapmıştı.

Çin, DSÖ'nün Covid-19'un kökenleri hakkında yeni bir soruşturma başlatılması yönündeki çağrılarını reddetmişti.

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