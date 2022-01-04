Yeni varyant paniği!

Koronavirüs pandemisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Dünyada Omicron varyantı paniği ve buna bağlı olarak yaşanan vaka artışları gündemdeki yerini korurken Fransa ve ABD'den gelen haberler tedirginliğe yol açtı. Fransa'da 46 farklı mutasyona sahip yeni bir varyantın tespit edildiği, kökeninin Kamerun olduğu aktarıldı. ABD'de ise koronavirüsün yüzlerce geyiğe bulaştığı bu durumun yeni bir varyantın ortaya çıkmasına yol açabileceği belirtildi.

12 HASTANIN PCR TESTLERİ İNCELENDİ

Fransa'da IHU Mediterranean Infection Enstitüsü tarafından yayınlanan makalede, ülkenin güneyinde aynı bölgede yaşayan, Kamerun’dan dönen 12 hastanın PCR testlerinin incelendiği belirtildi. Yapılan analizlerle elde edilen sonuçlarda, tespit edilen varyantın 46 farklı mutasyona sahip olduğu açıklandı. Hastaların, Alpes-de-Haute-Provence ilindeki Forcalquier kasabasından oldukları belirtildi. Makalede, “Mevcut genomların mutasyon modeli, önceki tanımımıza dayanarak “IHU” olarak adlandırdığımız yeni bir varyantı gösteriyor” denildi.

“VARYANT MUHTEMELEN KAMERUN KÖKENLİ”

Varyantların aşı kaynaklı bağışıklıktan kaçma riski ve buna bağlı endişe oluşturduğunun altı çizilen makalede, “Covid-19 varyantları, özellikle aşı kaynaklı bağışıklıktan kaçma riski açısından önemli bir virolojik, epidemiyolojik ve klinik endişe haline geldi. Burada, muhtemelen Kamerun kökenli yeni bir varyantın güneydoğu Fransa'da ortaya çıkışını ifade ediyoruz” denildi.

YÜZLERCE GEYİĞE KORONAVİRÜS BULAŞTI

Öte yandan ABD'nin birçok eyaletinde vahşi doğada bulunan yüzlerce beyaz kuyruklu geyiğin koronavirüse yakalandığı belirtildi. Bilim insanları, bu durum nedeniyle koronavirüsün mutasyona uğrayabileceğini ve insanları savunmasız bırakabilecek potansiyel yeni bir varyantın ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

NASIL BULAŞTIĞI BİLİNMİYOR

Bilim insanları, koronavirüsün beyaz kuyruklu geyiklere nasıl bulaştığını anlamaya çalışıyor. Henüz nasıl bulaştığına dair net bir açıklama gelmese de geyiklerin içtiği kirli su varsayılıyor. Yüzlerce geyikte görülen koronavirüsün 30 milyonluk tüm beyaz geyik popülasyonunda görülmesinden endişe ediliyor.

YENİ VARYANT UYARISI

Henüz geyikten insana geçen koronavirüs vakası bildirilmezken virüsün mutasyona uğrayabileceğini ve potansiyel olarak yeni varyantların ortaya çıkabileceği konusunda uyarı yapıldı.