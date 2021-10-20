Yeni varyant yayılıyor!

İngiltere’de tespit edilen ve daha bulaşıcı olabileceği belirtilen corona virüsün yeni varyantı İsrail’de tespit edildi.

Ülke Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa'da bir dizi ülkede keşfedilen AY 4.2. varyantı İsrail'de tespit edildi" denildi.

Bakanlık, taşıyıcının Avrupa'dan gelen 11 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirterek, vakanın Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanında tespit edildiğini sözlerine ekledi.

Bakanlık, çocuğun karantinaya alındığını ve başka herhangi bir temaslı vaka tespit edilmediğini söyledi.

İsrail sınırlarını yeniden açmayı planlarken, vaka sayısındaki artışın ardından erteleme kararı aldı.

Ağustos sonu ve Eylül başında günlük vaka sayısı günlük 11 bini aşarken, yetkililer, enfeksiyonlarla mücadele kapsamında Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu vatandaşlara uygulamak için kampanya başlattı.

Çarşamba günü, yetkililer ülkede bin 487 yeni vaka bildirdi.

‘EN BULAŞICI TÜR OLABİLİR’

İngiltere’de bilim insanları, ülkede Covid-19 vakalarının artmasından sorumlu olan ve dünyada baskın tür haline gelen Delta varyantından daha bulaşıcı olabilen yeni bir varyantı izlediklerini açıklamıştı.

AY 4.2 adı verilen varyantın halihazırda Birleşik Krallık vakalarının neredeyse yüzde 10'unu oluşturduğu belirtilirken, Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü'nde Covid-19 Genomik Girişimi direktörü Jeffrey Barrett ve University College London Genetik Enstitüsü müdürü Francois Balloux, AY 4.2'nin dünyada baskın tür olan Delta varyantından yüzde 10 ila 15 daha bulaşıcı göründüğünü söylemişti.

Balloux, ön kanıtlar doğrulanırsa, AY.4.2'nin pandeminin başlamasından bu yana en bulaşıcı corona virüs türü olabileceğini söylerken, “Ancak bu aşamada dikkatli olmamız gerekiyor. Britanya varyantın bu şekilde çıkış yaptığı tek ülke ve artmasının şansa bağlı bir demografik olay olduğunu yine de göz ardı edemem" diye konuşmuştu.