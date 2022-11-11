Künye
Kıbrıs 22
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
banner107

Yeni varyantın adı belli oldu

Dünya çapında 660 milyon kişiye bulaşan, 6.5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açan, Covid 19 pandemisi artık birçok ülkenin gündeminden çıkmak üzere. Buna karşın artan vakalar uzmanları endişelendiriyor. Güney Afrika'da bir araya gelen virüs ve salgın hastalık uzmanları, kış mevsimine girilirken yeni ve daha ölümcül varyant riskinin sürdüğü uyarısında bulundu. Şimdilik ortaya çıkmasa da yeni varyant için kullanılacak isimse "Pi" olacak.

11 Kasım 2022 Cuma 13:10
509 Okunma
Yeni varyantın adı belli oldu



Yeni Covid varyantı henüz ortaya çıkmadı ancak ismi şimdiden hazır.

Yeni varyant için Yunan alfabesinde Omicron'dan sonraki harf olan Pi kullanılacak.

Güney Afrika'da dünyanın dört bir yanından virologların bir araya geldiği toplantıda, bilim insanları aşıların etkisine vurgu yaptı. Aşılama ve önceki enfeksiyonlarla gelen toplum bağışıklığının, pandeminin tehdit boyutunu azalttığı görüşü paylaşıldı.

Omicron'un geçen bir yıl içerisinde birçok farklı alt varyantı görüldüğüne dikkat çeken bilim insanları buna karşın "yeni bir isim gerektirecek boyutta" mutasyonların yaşanmadığını söylüyor.

Bu durumu "büyük şans" olarak nitelendirilen araştırmacılar, yeni ve daha bulaşıcı ya da ölümcül varyant riskinin sürdüğü uyarısında bulunuyor.

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerin vücudunda virüsün uzun süre kalıp mutasyona uğradığı biliniyor. Hayvanlarda ortaya çıkan yeni bir varyantın yeniden insanlara bulaşması riski de devam ediyor.

Pandemide şimdiye kadar kayıtlara geçen vaka sayısı 640 milyona dayandı. Birçok kişi birden fazla kez virüse yakalanırken, 6 milyon 600 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Vakalar artmaya devam ederken, dünya çapında son bir haftada 2 milyondan fazla kişi virüse yakalandı.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Omicron varyantının Delta'nın yerini almasına benzer şekilde kış mevsiminde yeni bir varyantın ortaya çıkma riskinin sürdüğü uyarısı yapılıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzman isimden korkutan uyarı!
Uzman isimden korkutan uyarı!
Uzmanı açıkladı: Bu hata libidoyu öldürüyor
Uzmanı açıkladı: Bu hata libidoyu öldürüyor
Sabahları alarmı ertelemek sağlığı nasıl etkiliyor?
Sabahları alarmı ertelemek sağlığı nasıl etkiliyor?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim