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"Yeşil çay, virüs ve mutasyonlarının vücuda tutunmasını engelleyebilir" iddiası

ABD’li araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırma, yeşil çayda bulunan bir maddenin yeni tip corona virüsün insan hücrelerine tutunmasını önleyerek şiddetli Covid-19 hastalığını önlenebileceğini öne sürdü. Araştırmacılar, ayrıca “epigallocatechin gallate (EGCG)” adı verilen maddenin virüsün İngiltere (B.1.17), Güney Afrika (B.1.351) ve California (B.1.429) da dahil olmak üzere endişe verici mutasyonların viral enfeksiyonlarına karşı da etkili olabileceğini söyledi. Bu kapsamda, yeşil çayın corona virüse karşı ucuz ve güvenli bir önleyici bir yöntem olarak kullanılabileceği belirtildi.

30 Mart 2021 Salı 14:14
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"Yeşil çay, virüs ve mutasyonlarının vücuda tutunmasını engelleyebilir" iddiası

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, yeşil çayın içinde bulunan epigallocatechin gallate (EGCG), yeni tip corona virüsün hücrelere tutunmasını engelleyerek, şiddetli Covid-19 vakalarını önleyebilir. 

Ancak, BioRxiv adlı tıp dergisinde ön baskı olarak yayımlanan "Epigallocatechin Gallate from Green Tea Effectively Blocks Infection of SARS-CoV-2 and New Variants by Inhibiting Spike Binding to ACE2 Receptor” adlı çalışma henüz hakemler tarafından gözden geçirilmedi. 

VİRÜSÜN BAŞAK PROTEİNİN ACE2 RESEPTÖRLERİNE TUTUNMASINI ENGELLEDİ

Araştırmacılar, Asya’da uzun yıllardır tüketilen yeşil çayın şiddetli Covid-19 semptomları geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabilecek yüksek anti-enflamatuar ve anti-oksidatif özelliklere sahip olduğunu ifade etti. Yeşil çayın içerisinde yer alan epigallocatechin gallate (EGCG) adlı maddenin corona virüse neden olan SARS-CoV-2’nin başak proteininin angiotensin Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) reseptörlerine tutunmasını engellediği belirtildi. 

Bilim insanları ACE2 reseptörlerinin, corona virüse hücre kapısını açan "kilit" işlevi gördüğünü aktardı. Akciğerler, arterler, kalp, böbrekler ve mukoza ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine (hücre zarına) bağlı bir enzim olan ACE2 kan basıncının düşmesinde rol oynuyor, fakat bu hücreler aynı zamanda corona virüsün hücrelere girmesini sağlayarak başta akciğerler olmak üzere virüsün vücutta ilerlemesine neden oluyor. 

MUTASYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DE İNCELENDİ

Bununla birlikte araştırma ekibi, yeşil çayın corona virüsün ortaya yeni çıkan varyasyonlardaki etkisini incelemek için tek bir mutasyonlu K417N, E484K, N501Y, D614G ve birden fazla değişikliğe sahip B.1.1.7, B.1.351 ve B.1.42'nin  tam set mutasyonlarına sahip S proteinleri içeren birkaç psödovirüs (yapay virüs) oluşturdu.

Ardından bu psödovirüsler, gönüllülerden alınan plazma hücrelerindeki  HEK293T-hACE2 hücrelerine transfekte edildi. Yeşil çaydaki epigallocatechin gallate (EGCG)’nin transfekte hücrelerde koruma sağladığı belirtildi. 

Sonuçlar, yeşil çayın virüsün orijinal versiyonu olan D614G, California'da bulunan B.1.429, Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.351 kaynaklı  enfeksiyonu etkili bir şekilde önlediğini gösterdi. Araştırmacılar ayrıca EGCG'nin İngiliz varyantı olarak bilinen B.1.17’e karşı da kısmen koruyucu olabileceğini öne sürdü. 

Diğer taraftan, bilim insanları EGCG'yi viral enfeksiyon için en güçlü inhibitör olduğunu ifade etti. EGCG, yeşil çay içeceklerinde bulunan kateşinlerin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor.

Çalışmanın yazarları, “Sonuçlarımız yeşil çayın güvenli olduğunu ve Covid-19 enfeksiyonunun önlenmesine yardımcı olabilecek etkin bir koruyucu önlem olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Yeşil çayKoronavirüsMutasyon
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