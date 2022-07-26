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Yeşillikleri buzdolabında 5 kat daha uzun süre saklayın

Yeşillikleri buzdolabında uzun süre saklamak bazı durumlarda oldukça zor olabilir. Ancak küçük ve etkili bu ipucuyla yeşillikleri buzdolabında 5 kat daha uzun süre saklayabilirsiniz.

26 Temmuz 2022 Salı 22:21
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Yeşillikleri buzdolabında 5 kat daha uzun süre saklayın
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Maydanoz gibi yeşillikler buzdolabında bile hızla bozulabilir ve besin değerlerini kaybedebilir. Ancak, basit ve etkili bir ipucuyla onları olabildiğince uzun süre taze bir şekilde saklayabilirsiniz.

Yeşillikleri buzdolabında saklamak için önce onları soğuk su altında yıkamalı, ardından sararmış yaprakları veya hasarlı gövdeleri çıkararak temizlemelisiniz. Ardından, her bitki türü için bir tane bardak veya kavanoz almanız ve ardından bardakların her birine 20-30 ml su dökmeniz gerekir. Daha sonra kavanozun kapağını bir plastik torba ile örtmeniz yeterlidir.

Aylarca saklayabilirsiniz

Bitkileri bu şekilde buzdolabında aylarca saklayabilirsiniz. Kavanozda su yoksa, biraz daha su eklemeniz gerekecektir.  Bu tekniği kullanarak, buzdolabında sadece dereotu veya maydanozu değil her türlü otsu bitkiyi saklayabilirsiniz.

Buzdolabında saklanmaması gereken yiyecekler

Gıdaların buzdolabında saklanması belirli kurallara göre yapılır ve bu tüm yiyecek ve içecekler için geçerlidir. Bazı gıdalar buzdolabında saklanmamalıdır.

Bu yiyecekleri buzdolabında saklamaktan kaçının:

Kahve

Kahve buzdolabında saklanırsa, etrafındaki yiyeceklerden diğer tatları emer. Kahveyi doğrudan güneş ışığından uzakta hava geçirmez bir kapta saklayın.

Bal

Bal nerede saklanmalı? Balı buzdolabında saklarsanız lezzetini kaybedebilir. Bal oda sıcaklığında, ışıktan korunan bir yerde saklanmalıdır. Bozulmayan gerçek ballar onlarca yıl botunca bu şekilde saklanabilir.

Ekmek

Ekmeği kurumaması için güneş görmeyen bir yerde kapalı kapta saklamak en iyisidir.

Sıvı yağ

Zeytinyağı ve ayçiçek yağı gibi bitkisel yağlar buzdolabında çok çabuk katılaşır. Bu tür yağlar buzdolabı dışında bir rafta saklanmalıdır.

Patates

Patatesleri buzdolabında saklamak, içerdikleri nişastayı şekere çevirme riskini artırır. Buzdolabında saklanan patatesler pişirildikten sonra pütürlü bir dokuya sahip olur. Patateslerinizi serin, kuru bir yerde, ışıktan uzakta ve plastik bir torba yerine bir bez bir torba içinde saklayın.

Sarımsak

Sarımsak soğuğu sevmez. Sarımsakları buzdolabında saklayarak lastik gibi olmasına neden olabilirsiniz.

Avokado

Bir avokadoyu buzdolabına koyarsanız kararabilir. Ayrıca, her zaman olgunlaşmasını bekleyebilirsiniz. Açıkta bırakmak daha iyidir. Daha hızlı olgunlaşması için bir muzun yanına koyun, muz meyvenin daha hızlı olgunlaşmasını sağlayan etileni serbest bırakır.

Çikolata

Çikolata buzdolabında saklandığında yüzeyinde ince beyaz bir film oluşur. Bu, soğuğun etkisiyle yükselen yağdır. Bu durum tüketimini engellemez, ancak çikolata lezzetini kaybedebilir. Oda sıcaklığında ve ışıktan uzakta saklanmalıdır.

Fesleğen

Fesleğen buzdolabında değil, bir bardak suda saklanmalıdır. Buzdolabında çok çabuk solar ve diğer kokuları emebilir. Ancak, her zaman elinizin altında olması için dondurucuda doğranmış halde tutabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
YeşilliklerSağlıkBesin
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