Yetersiz uyku bakın neye sebep oluyor!

Daha zinde bir beyin ile güne başlamak ve iş temposunu yönetebilmek için sağlıklı ve yeterli beslenilmesi, düzenli ve yeterli uyunması, planlı bir iş yükü oluşturulması gerektiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, kas yapım ve onarım faaliyetlerinin uyku halindeyken gerçekleştiğine dikkat çekti. Uyku problemi yaşayan bireylerin hangi gıdaları tüketip tüketmemeleri gerektiğini anlatan Uzel, "Uykuya çok yakın bir saat olmamak şartıyla süt içilebilir. Sütte bulunan triptofan aminoasiti, uykuya daha rahat dalmayı sağlar. Bu olumlu etki muz, bal, badem, ceviz gibi kuruyemişlerden ya da tahıl ürünlerinden uygun miktarda tüketildiğinde de görülebilir. Yine uyku düzenleyici etkiye sahip olduğu için marul tüketilebilir.

YATMADAN ÖNCE...

Yatmadan önce tüketilen 5-6 yaprak marul düzenli ve kaliteli bir uyku sağlar. Özellikle akşam yemeğinde daha az yağlı besinleri tüketmek ve sık ara öğünlü bir beslenme tarzını benimsemek çok önemli. Böylece vücut enerji ve metabolizma dengesini daha iyi kuracaktır ve uyku düzenini sağlayacaktır. Ayrıca uykuya yakın saatlerde ama tercihen uykudan 5-6 saat önce kafein ve alkol alımı durdurulmalıdır. Hızlı yemek yenmemelidir. Çünkü hızlı yemek kandaki şeker seviyesinde ani dalgalanmalara yol açabilir, sindirim bozukluğuna neden olabilir. Melisa ve papatya başta olmak üzere bitki çayları da uyku için olumlu etki göstermektedir" dedi.