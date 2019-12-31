Yılbaşı sofrasına aç oturmayın

Ölçüsüz ve ağır bir yılbaşı yemeği nedeniyle yeni yılın ilk günü mide problemleri, baş ağrısı, yüksek tansiyon, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşmak mümkün. İşte bu sorunlara karşı Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Korkmaz'ın tavsiyeleri…

Akşamüstü ara öğün yapın: Öncelikle ‘İştahımı akşama saklıyorum. Bol bol yiyip, içeceğim” mantığından uzaklaşmak gerekir. Bu düşünceyle kesinlikle gün içinde aç kalınmamalı, öğle yemeğinde sebze-salata-yoğurttan oluşan bir menü tercih edilmelidir. Akşam yemek saatine kadar ise öğün sıklığı azaltılmamalı aksine akşamüstü saatlerinde yapılacak iyi bir ara öğün, akşam yemeğinde porsiyon kontrolünün sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bu ara öğünde bir avuç kuruyemiş, tam buğday ekmeğiyle yapılmış bir tost, 1 bardak süt, kefir, ayran ve meyve gibi gıdalar tercih edilebilir.

Kızartmadan uzak durun: Yılbaşı gecesi yapılacak yemeklerde yağ miktarını kontrol altında tutmak için, kızartma şeklinde pişirme yöntemi yerine ızgara, fırın, haşlama tarzı pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Sofrada mutlaka salata, zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurtlu meze çeşitleri olmasına dikkat edilmeli, yemek sonrasında tatlı olarak ise meyve ya da sütlü tatlı tercih etmeye özen gösterilmelidir.

Aşırı alkol tüketmeyin: Özellikle hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkları olanlar aşırı miktarda alkol tüketiminden kaçınmalıdır.

Tabağınıza yiyeceğiniz kadarını alın: Yılbaşı yemeği dışarıda yenilecekse, gidilecek yere kesinlikle aç karnına gidilmemelidir. Menüde yer alan yemeklerden az yağlı ve sossuz olanlar seçilmelidir. Yemek öncesinde başlangıç olarak az çorba, az yağlı mevsim salata ya da yoğurtlu salatalar tercih edilebilir. Masada, ortaya servis edilen yemeklerde, porsiyon kontrolünü sağlamak için kendi tabağınıza alıp yemek doğru bir tercih olacaktır.

ŞEKERSİZ TARÇINLI VE ZENCEFİLLİ KURABİYE

Malzemeler: 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı şekersiz keçiboynuzu özü, 2 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı zencefil, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket kabartma tozu ve alabildiği kadar tam buğday unu.

Yapılışı: Yumurta çırpılır ve içine süt ilave edilir. Un hariç tüm malzemeler sırasıyla ilave edilir. Un, ele yapışmayacak kıvama gelene kadar eklenir. Elde edilen hamur, merdane ile ince bir şekilde açılır ve kurabiye kalıpları ile şekil verilir. Yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisinde, 160 derecede 15 dakika pişirilir.

DOYURUCU SALATA

Malzemeler: 1 demet maydanoz, 1 demet roka, 1 demet nane, 1 demet dereotu, 1 demet taze fesleğen, 1 avuç kırık ceviz, 1 çay bardağı kısırlık bulgur (bir kapta sıcak su ile ıslatılır) ve 1 orta boy ayıklanmış nar.

Sos için: Zeytinyağ/limon/nar ekşisi/tuz.

Yapılışı: Bütün yeşillerden salata yapılır. Islatılmış bulgur salatanın içine eklenir. Daha sonra ayıklanmış nar ve kırık cevizler ilave edilir. Zeytinyağ/limon/nar ekşisi ile sos yapılıp içene karıştırılır.