Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
91284
ALTIN
238.060
DOLAR
6.1543
STERLİN
7.8858
EURO
7.1923
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...
Samsung, Galaxy Note7'nin Adını Resmi Sitesi Dahil Her Yerden Sildi
Samsung, Galaxy Note7'yi heryerden sildi!
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek
Japonya 2020 yılında uçan araba...
Facebook, 'Ortak Şeyler' Özelliğini Test Etmeye Başladı
Facebook'tan yeni özellik!
Facebook firarisi yakalandı!
Facebook firarisi yakalandı!

Yumurta kabuğunun bilinmeyen faydaları

Yumurta kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:35
Yumurta kabuğunun bilinmeyen faydaları

Bu haberi okuduktan sonra bir daha yumurtanın kabuğunu çöpe atmayacaksınız. Business Insider'da yer alan habere göre; Amerika gıda endüstrisi her yıl 150 bin ton yumurta kabuğunu çöpe atıyor. Peki, yumurta kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?

Uzmanlar, yumurta kabuğunun kalsiyum açısından çok zengin olduğunu belirterek, yüzde 95 oranında kalsiyum karbonat bulunduğunu söylüyor. Yalnızca bir tane yumurtanın kabuğunda iki gram kalsiyum bulunuyor. Ancak yumurta kabuklarını kesinlikle çiğ tüketmemeniz gerekiyor.

Yumurta kabuğunu potansiyel bakterilerin ölmesi için öncelikle kaynatmak, ardından da 200 F (93 ºC) derecede 10-15 dakika fırında pişirmek gerekiyor. Fırından aldığınız kabukları ince toz haline gelene kadar mutfak robotunda öğütün.

Kabuğun içeriğindeki kalsiyum, kadınlarda yaşlanmaya bağlı olarak gelişen osteoporoz ağrılarını ve kemik erimesini azaltıyor. Öğütülen yumurta kabuğunu una karıştırabilir ve bu undan da ekmek, pizza ya da makarna yapabilirsiniz.

Fakat dikkatli olmanız gereken bir konu var; o da kalsiyumun azının da fazlasının da zararlı olduğudur. Sağlıklı bir yetişkin günde 1 gramdan fazla kalsiyuma ihtiyaç duymaz.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yumurta KabuğuFaydaSağlıkBeslenmeHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Topuklu Ayakkabı Giymenin 15 Altın Kuralı
Topuklu Ayakkabı Giymenin 15 Altın Kuralı
Bebek dışkısından ilaç yapıldı
Bebek dışkısından ilaç yapıldı
Gıdalardaki mikotoksini tespit eden sensör geliştirildi
Gıdalardaki mikotoksini tespit eden sensör geliştirildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim