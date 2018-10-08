Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95680
ALTIN
234.520
DOLAR
6.1425
STERLİN
8.0040
EURO
7.0431
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...
NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun
NASA'dan Uyarı
Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik
Instagram değişti!
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri...
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi

"Zeytinyağı çocukların beyin gelişimi için çok faydalı"

Zeytinyağının çocuklarının gelişimi için çok faydalı olduğunu belirten Fizyolog Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, her gün annelerin çocuklarına bir kaşık zeytinyağı içermelerinin çok faydalı olduğunu söyledi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:53
"Zeytinyağı çocukların beyin gelişimi için çok faydalı"

Sağlıklı Yaşıyoruz grubu ile Balıkesir’in Gömeç ilçesine giden İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, bir zeytinyağı fabrikasında soğuk sıkım zeytinyağının üretimini izledi ve bol bol zeytinyağı tattı. 

Zeytinyağının insan sağlığı için faydalarının bilindiğini anlatan Prof. Harzadın, soğuk sıkım zeytinyağının çocuklarda öğrenme kabiliyetini artırdığını söyledi ve zeytinyağını annelerin şiddetle kullanmalarını önererek şunları söyledi: 

“Son yaptığımız deneyde soğuk sıkım zeytinyağının, yüksek polifenollü zeytinyağının deney hayvanlarının öğrenme, bellek kapasitesini artırdığını, ankisite düzeylerini azalttığını bulduk. Bu gün Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, bir zeytinyağı sıkım tesisinde zeytinyağının erken hasat zeytinyağının sıkımını izlemek için buradayız Zeytinyağının tüm vücudumuza olumlu etkilerini zaten biliyorduk. Ama, biz beyne etkilerini, beyin gelişimine etkilerini araştırdık bu son çalışmamızda. Beyni olumlu etkiliyor. Çocukların beyin gelişimini olumlu etkiliyor. Öğrenme bellek kapasitesini arttırıyor. Ben, bütün annelere her gün soğuk sıkım zeytinyağını çocuklarına ve kendilerine vermelerini öneriyorum. Her gün bir kaşık zeytinyağı beyin gelişimi için son derece faydalı. Çocuklar daha iyi öğrenecektir. Daha iyi hatırlayacaklardır. Okul başarısını da etkileyecektir bu durum.”  

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklarda diyabetin 7 önemli belirtisi
Çocuklarda diyabetin 7 önemli belirtisi
Sonbahar yorgunluğu 5 adımda nasıl atlatılır?
Sonbahar yorgunluğu 5 adımda nasıl atlatılır?
Anne sütü ile beslenen çocukların IQ puanları daha yüksek oluyor
Anne sütü ile beslenen çocukların IQ puanları daha yüksek oluyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim