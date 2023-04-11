Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala dolandırıcıların hedefinde tatil siteleri var.

Dolandırıcılar, otellerin logolarını ve isimleri birebir kopyalanarak sahte internet sayfaları oluşturuluyor.

MOBİL UYGULAMADAN ALIŞVERİŞ

Bilişim uzmanı ve Türk-Alman Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Aykut Arıkan, müşterilerin dikkat etmesi gereken noktaları sıraladı.

Arama motorunda ilk sıradakine tıklama refleksinin yanlış olduğunu dile getiren Prof. Dr. Arıkan, mobil uygulama üzerinden alışveriş ya da rezervasyon yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Mobil uygulamaların web sitesine göre daha güvenlikli olduğunu dile getiren Arıkan, "E-posta üzerinden bazen promosyon önerileri geliyor. Bunlara çok dikkatli yaklaşılması gerekiyor." dedi.

Arıkan, rezervasyon sonrası teyit alanın da önemli olduğunu dile getirdi.

KREDİ KARTI İPTAL ETTİRİLMELİ

Hukukçular, dolandırılan kişileri de uyarıyor.

Kredi kartlarını öğrendikleri andan itibaren iptal ettirip, savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söylüyorlar.

Kaynak : NTV